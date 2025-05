Moda consciente: guia inédito quer orientar setor têxtil no uso de materiais sem impacto ambiental

A Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX) lançou um guia inédito para apoiar o setor de moda na transição para práticas mais sustentáveis, especialmente no uso de materiais com menor impacto ambiental. A informação foi divulgada em primeira mão para a EXAME.

O “Guia de Uso da Matriz de Materiais e Fibras Preferenciais” foi desenvolvido de forma colaborativa com a consultoria Rever e com apoio técnico da organização internacional Textile Exchange. Disponível gratuitamente no site da ABVTEX, o material chega em um momento simbólico, durante a semana do Dia Mundial da Reciclagem (17 de maio), e em meio ao Fórum Mundial de Economia Circular (WCEF), que acontece pela primeira vez no Brasil.

A iniciativa reforça o papel da moda nessa transformação como adotar materiais reciclados, promover o reaproveitamento de resíduos e integrar a circularidade aos seus processos.

Moda sustentável

“A escolha da matéria-prima é o ponto de partida para chegarmos a uma moda sustentável. Nosso compromisso é apoiar o setor com soluções acessíveis, conectadas às boas práticas globais e adaptadas à realidade brasileira”, afirma Edmundo Lima, diretor executivo da ABVTEX.

O material propõe práticas para apoiar varejistas, fornecedores e profissionais do setor nas tomadas de decisões mais sustentáveis no uso de matérias-primas. “A circularidade e o uso de materiais reciclados não são apenas tendências, mas parte de uma transformação profunda no setor", conta.

"Com o guia, auxiliamos as empresas a incorporarem critérios técnicos e socioambientais em seus processos produtivos, ampliando o compromisso com a sustentabilidade de forma estruturada e colaborativa”, ressalta.

Além de esclarecer o conceito de “materiais preferenciais” — como algodões certificados, poliéster reciclado e fibras regenerativas — o Guia apresenta orientações detalhadas sobre como incorporá-los nas etapas de desenvolvimento de produtos, desde o design até a comunicação ao consumidor.

Matérias-primas ecológicas

Também são compartilhados exemplos reais de empresas do setor, como o Grupo Malwee e Grupo Soma, que já adotam práticas sustentáveis em escala. “As empresas associadas à ABVTEX vêm avançando juntas na construção de soluções pré-competitivas para uma cadeia de valor mais ética e regenerativa. Este é mais um marco dessa união em prol do desenvolvimento sustentável da moda no Brasil”, completa Lima.

O Guia de Uso da Matriz de Materiais e Fibras Preferenciais integra a agenda estratégica do Comitê de Sustentabilidade da ABVTEX, que conta com a participação ativa de varejistas como Arezzo&Co, Azzas 2154; C&A; Centauro; Dafiti Group; Grupo Malwee; La Moda; Pernambucanas; PVH Corp. (Calvin Klein); Renner; Riachuelo e Veste.

A publicação convida o setor a olhar para os materiais como parte de uma mudança sistêmica. “Trata-se de promover escolhas com base em evidências, certificações reconhecidas e metas reais de descarbonização. É uma transformação necessária, possível e urgente — e que já está em curso”, reforça Lima.