Melnick lança instituto e amplia suas ações sociais no RS, com foco em Porto Alegre

Na mesma semana em que Porto Alegre completou 253 anos, a Melnick anunciou o lançamento do Instituto Melnick, uma iniciativa que visa ampliar as ações sociais da construtora que é hoje a maior do Rio Grande do Sul.

O foco da companhia será em três eixos prioritários: revitalização de espaços urbanos (como praças e parques), construção de comunidades mais resilientes em situação de vulnerabilidade e promoção da arte urbana.

A atuação será na região metropolitana da capital gaúcha, com foco em Porto Alegre, onde a Melnick já possui 20 anos de experiência em projetos de recuperação de áreas públicas por meio de sua plataforma "I Love Poa". Ao todo, hoje são nove parques sob sua gestão.

Leandro Melnick, CEO da Melnick, destacou em entrevista à EXAME que o objetivo é amplificar o impacto social, melhorar a autoestima do gaúcho com a cidade e consolidar o papel da companhia como agente de mudança nas regiões onde atua. "Fizemos uma reflexão bastante profunda de planejamento estrategico para entregarmos o que estamos propondo na organização", contou.

O Instituto Melnick será responsável pela gestão do Investimento Social Privado (ISP) da incorporadora. Segundo o executivo, valores não foram definidos, pois poderiam acabar se tornando limitantes. "O sonho é grande e a aspiração também", disse.

Frentes prioritárias

O primeiro projeto piloto é em parceria com a Gerdau e leva a adaptação climática em consideração, por meio do desenvolvimento de comunidades vulneráveis mais resilientes.

Intitulado de “Unidos por Eldorado do Sul”, atua na reconstrução de áreas da Vila Costaneira fortemente atingida pelas enchentes históricas no Rio Grande do Sul, em abril de 2024. A presidente do Instituto, Camila Melnick, é uma das líderes à frente da ação e diz buscar fortalecer o diálogo e a colaboração comunitária, deixando um legado positivo para as próximas gerações.

"Os eventos extremos impactam de forma desproporcional estas populações. Na época das chuvas, um dos principais dilemas era que os abrigos eram em Porto Alegre e agora estamos olhando também para como podemos aumentar a proteção", complementou Leandro.

Outra iniciativa é a "cidade das artes", que visa aproveitar e fomentar a riqueza cultural da região para trazer grandes obras históricas para a rua. "A aspiração é ser um museu a céu aberto".

Por último, seguir com o cuidado em parques e praças, mas de forma mais audaciosa e com qualidade de entrega ainda superior, ressaltou o CEO. "Queremos que estes espaços públicos se tornem as melhores do mundo, e planejamos pontos de wifi, restaurantes, banheiros e toda estrutura necessária", explicou.

Projeto I Love POA

O projeto I Love POA, um dos maiores esforços da Melnick em prol da cidade, tem proporcionado a revitalização de várias áreas públicas e a valorização do patrimônio de Porto Alegre.

Entre os principais frutos do projeto estão: adoção, revitalização e zeladoria de 8 praças e 1 parque, construção de mais de 10km de ciclovias, alargamento de mais de 20 ruas, restauração da Fonte Talaveira e melhorias no Parcão (incluindo drenagem, paisagismo e iluminação) e reestruturação de quadras esportivas e criação de novos espaços de lazer em praças como a Carlos Simão Arnt (Encol).