Melhores do ESG da EXAME: inscrições encerram em 20 de março

Empresas com faturamento anual a partir de R$ 150 milhões ainda podem se inscrever no prêmio de sustentabilidade por meio do envio de dois formulários; confira como participar

Melhores do ESG: premiação que há mais de duas décadas se adapta junto com o conceito de sustentabilidade (Leandro Fonseca/Exame)

Da Redação
Publicado em 12 de março de 2026 às 14h50.

Última atualização em 12 de março de 2026 às 14h57.

Estão na reta final as inscrições para a edição 2026 do Melhores do ESG, o mais importante guia de sustentabilidade empresarial do Brasil. A iniciativa reconhece e dá visibilidade às organizações que lideram o avanço da agenda de negócios sustentáveis e do desenvolvimento responsável do capitalismo brasileiro.

Empresas interessadas podem se candidatar até 20 de março. O processo seletivo utiliza uma metodologia desenvolvida em parceria com o Ibmec, uma das mais prestigiadas instituições de ensino em negócios do país. Em 2025, a vencedora do ano foi a telefônica Vivo, referência em diversidade e energia limpa. 

Podem participar empresas nacionais e multinacionais que atuam no Brasil com faturamento mínimo anual de R$ 150 milhões. Para organizações de médio e pequeno porte, a EXAME disponibiliza um guia específico chamado Negócios em Expansão, que também está com inscrições abertas. 

Como participar 

A avaliação das empresas é realizada por meio de dois questionários complementares.

O primeiro é quantitativo, composto por 50 questões de múltipla escolha sobre temas gerais relacionados às práticas de ESG (Environmental, Social and Governance) aplicáveis a todos os setores.

Já o segundo questionário tem caráter qualitativo e apresenta cinco perguntas dissertativas, elaboradas de acordo com o segmento de atuação de cada empresa.

O Melhores do ESG representa a evolução do tradicional Guia EXAME de Sustentabilidade, referência em capitalismo consciente e responsabilidade corporativa no país há mais de duas décadas.

Criado em 2000 como Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa, o projeto passou por diversas atualizações ao longo dos anos, acompanhando — e muitas vezes antecipando — as transformações do tema na sociedade.

Neste ano, a metodologia recebeu aprimoramentos significativos. Segundo Samuel Barros, coordenador técnico do Prêmio Melhores do ESG e reitor do Ibmec Rio de Janeiro, o objetivo é medir a sustentabilidade empresarial de forma mais abrangente.

“O prêmio Melhores do ESG foi melhorado para buscar medir a sustentabilidade da empresa de maneira holística”, explica.

De acordo com o acadêmico, atualmente uma empresa sustentável precisa não apenas cumprir critérios ambientais, sociais e de governança, mas também gerar valor para acionistas e para a sociedade.

“Incluímos uma visão financeira mais robusta, além da já tradicional visão ambiental, governança e social que sempre fizeram parte da nossa avaliação para o prêmio.”

Categorias avaliadas

Nesta edição, 16 categorias serão avaliadas, refletindo diferentes setores da economia. São elas:

  • Agronegócio, Alimentos e Bebidas

  • Atacado, Varejo e E-commerce

  • Bens de Capital e Eletroeletrônicos

  • Construção Civil e Imobiliário

  • Energia

  • Farmacêutico e Beleza

  • Mineração, Siderurgia e Metalurgia

  • Moda e Vestuário

  • Papel e Celulose

  • Petróleo, Gás e Químico

  • Saneamento

  • Saúde e Serviços de Saúde

  • Serviços Financeiros

  • Telecomunicações, Tecnologia e Mídia

  • Transporte, Logística e Serviços Logísticos

  • Tratamento de Resíduos e Meio Ambiente

As organizações interessadas devem realizar suas inscrições por meio do formulário quantitativo e qualitativo. 

