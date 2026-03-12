Melhores do ESG da EXAME: inscrições encerram em 20 de março

Estão na reta final as inscrições para a edição 2026 do Melhores do ESG, o mais importante guia de sustentabilidade empresarial do Brasil. A iniciativa reconhece e dá visibilidade às organizações que lideram o avanço da agenda de negócios sustentáveis e do desenvolvimento responsável do capitalismo brasileiro.
Empresas interessadas podem se candidatar até 20 de março. O processo seletivo utiliza uma metodologia desenvolvida em parceria com o Ibmec, uma das mais prestigiadas instituições de ensino em negócios do país. Em 2025, a vencedora do ano foi a telefônica Vivo, referência em diversidade e energia limpa.
Podem participar empresas nacionais e multinacionais que atuam no Brasil com faturamento mínimo anual de R$ 150 milhões. Para organizações de médio e pequeno porte, a EXAME disponibiliza um guia específico chamado Negócios em Expansão, que também está com inscrições abertas.
Como participar
A avaliação das empresas é realizada por meio de dois questionários complementares.
O primeiro é quantitativo, composto por 50 questões de múltipla escolha sobre temas gerais relacionados às práticas de ESG (Environmental, Social and Governance) aplicáveis a todos os setores.
Já o segundo questionário tem caráter qualitativo e apresenta cinco perguntas dissertativas, elaboradas de acordo com o segmento de atuação de cada empresa.
O Melhores do ESG representa a evolução do tradicional Guia EXAME de Sustentabilidade, referência em capitalismo consciente e responsabilidade corporativa no país há mais de duas décadas.
Criado em 2000 como Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa, o projeto passou por diversas atualizações ao longo dos anos, acompanhando — e muitas vezes antecipando — as transformações do tema na sociedade.
Neste ano, a metodologia recebeu aprimoramentos significativos. Segundo Samuel Barros, coordenador técnico do Prêmio Melhores do ESG e reitor do Ibmec Rio de Janeiro, o objetivo é medir a sustentabilidade empresarial de forma mais abrangente.
“O prêmio Melhores do ESG foi melhorado para buscar medir a sustentabilidade da empresa de maneira holística”, explica.
De acordo com o acadêmico, atualmente uma empresa sustentável precisa não apenas cumprir critérios ambientais, sociais e de governança, mas também gerar valor para acionistas e para a sociedade.
“Incluímos uma visão financeira mais robusta, além da já tradicional visão ambiental, governança e social que sempre fizeram parte da nossa avaliação para o prêmio.”
Categorias avaliadas
Nesta edição, 16 categorias serão avaliadas, refletindo diferentes setores da economia. São elas:
-
Agronegócio, Alimentos e Bebidas
-
Atacado, Varejo e E-commerce
-
Bens de Capital e Eletroeletrônicos
-
Construção Civil e Imobiliário
-
Energia
-
Farmacêutico e Beleza
-
Mineração, Siderurgia e Metalurgia
-
Moda e Vestuário
-
Papel e Celulose
-
Petróleo, Gás e Químico
-
Saneamento
-
Saúde e Serviços de Saúde
-
Serviços Financeiros
-
Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
-
Transporte, Logística e Serviços Logísticos
-
Tratamento de Resíduos e Meio Ambiente
As organizações interessadas devem realizar suas inscrições por meio do formulário quantitativo e qualitativo.
