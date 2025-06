Melhores do ESG: Vivo é Empresa do Ano; veja as demais líderes na sustentabilidade

Reconhecer as melhores iniciativas em ESG é um desafio diário da EXAME que vem ficando cada dia mais complexo num mundo em aceleração. E nesta quarta-feira, 25, a Vivo, empresa do ano vencedora desta edição, é o perfeito exemplo de excelência nos principais desafios atuais de sustentabilidade.

A vencedora deste ano do Melhores do ESG é um caso de investimento 360 graus. A Vivo é referência em diversidade e no uso de energia limpa. Talvez a ação mais lembrada da empresa seja a campanha Tempo para Tudo, que questiona o uso excessivo do celular, comparando-o a um relacionamento tóxico.

Um olhar amplo na evolução dos indicadores da empresa do período entre 2018 e 2024 torna mais clara a evolução que transcendeu ajustes operacionais e promoveu uma alteração cultural profunda em toda a organização. No aspecto ambiental, a Vivo reduziu 90% das emissões próprias em apenas oito anos, mesmo expandindo significativamente sua rede e a base de clientes.

Por meio do Vivo Recicle, iniciativa de economia circular criada em 2006, já foram coletados 5,3 milhões de itens eletrônicos. Só em 2024, 37 toneladas de equipamentos eletrônicos foram contabilizadas, aumentando em 208% o volume de 12 toneladas recolhidas no ano anterior. Um resultado que, detalha Gebara, vem de investimentos que intensificaram as campanhas com clientes, colaboradores e comunidades no entorno de escolas beneficiadas pela Fundação Telefônica Vivo. E essa é só uma entre as várias iniciativas da companhia.

Como explicam Christian Gebara, CEO, e Marina Daineze, vice-presidente de comunicação e sustentabilidade, a ideia é liderar o debate sobre o uso consciente da tecnologia. É, claro, uma proposta ousada que trata do ganha-pão da companhia. Mas é justamente o que se espera das empresas comprometidas com o futuro.

Com esta edição do Melhores do ESG, a EXAME reforça um pioneirismo de 25 anos ao reconhecer as empresas que são modelo em sustentabilidade. Quando começamos a premiar as melhores em Governança Corporativa, como o prêmio era chamado, a expectativa era que a tecnologia e a globalização espalhassem prosperidade e bem-estar em ritmo acelerado.

Veja abaixo a lista completa de vencedores do Melhores do ESG de 2025: