Manaus dá início a maior projeto de gestão de resíduos da Amazônia

20/27 BAKU, AZERBAIJÃO - 12 DE NOVEMBRO: O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, fala no segundo dia da conferência climática COP29 em 12 de novembro de 2024 em Baku, Azerbaijão. Espera-se que o governo do Reino Unido revele novos planos para reduzir ainda mais as emissões de gases de efeito estufa, durante a cúpula da COP29 (Prime Minister Keir Starmer Attends COP29 In Baku)