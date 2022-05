Mais negros na liderança é ambição da Rede Brasil do Pacto Global

Apesar de 56% da população brasileira se declarar preta ou parda, apenas cerca de 4% estão em cargos de liderança. Neste cenário, em busca de mitigar a disparidade, a Rede Brasil do Pacto Global realiza o Movimento Raça é Prioridade, uma das sete iniciativas a partir do lançamento da Ambição 2030, que busca melhorias sociais em diferentes frentes.

"Ainda que existam alguns movimentos em prol da equidade racial, que incentivam ou até mesmo exigem um compromisso público, estamos propondo uma aceleração aos movimentos individuais ou mais pontuais. Trazendo a força e a credibilidade do Pacto Global queremos aglutinar outras iniciativas, para que as empresas, não apenas assumam um compromisso público, com metas concretas e indicadores específicos, mas também encontrem as ferramentas e capacidades necessárias para desenvolverem essas metas e irem além", diz Camila Valverde, diretora de impacto da Rede Brasil do Pacto Global.

Na prática, o movimento trabalhará para atingir mais de 1.500 empresas comprometidas em promover mais de 15.000 pessoas negras (negras, indígenas, quilombolas, ou pertencentes a outro grupo étnico socialmente vulnerável) em cargos de liderança até 2030, mais de 20.000 pessoas negras capacitadas em soft e hard skills; diminuição da diferença de remuneração entre os grupos étnicos-raciais socialmente vulneráveis e brancos; e mais de 150 lideranças influenciadoras de alto nível.

Na jornada de apoio às empresas serão 7 encontros, entre lives e workshops, além de plantões mensais de dúvidas e mentorias em grupo. As empresas terão possibilidade de adquirir produtos que auxiliem a estratégia, incluindo o desenvolvimento e participação em um comitê da organização para as questões étnico-raciais.

Além da construção de capacidades e acompanhamento de metas, o movimento terá um pilar específico de inserção, desenvolvimento e ascensão de pessoas negras e indígenas, através de parcerias para a capacitação técnica, fomento à empregabilidade em feiras de carreira e desenvolvimento de um banco de talentos para as empresas acessarem e atualizarem.

Também serão desenvolvidas ferramentas, como a plataforma de autoavaliação online, um censo com metodologia exclusiva, realizado em parceria com o CEERT. Por fim, assim como nos demais movimentos lançados na Ambição 2030, no último dia 25, haverá o engajamento da alta liderança em eventos de alto nível, produção de pesquisas e materiais de apoio para o setor privado.

Todos os movimentos terão também um Comitê Consultivo próprio, para acompanhamento das metas e ações, formado por especialistas reconhecidos, sociedade civil e empresas embaixadoras. Entre as empresas já participantes estão nomes como Uber e Bayer.

