Celulares antigos, carregadores sem uso e cabos esquecidos nas gavetas são parte de um problema ambiental que é cada vez mais comum à medida que a tecnologia avança. Embora esteja entre os países que mais utilizam tecnologias digitais, o Brasil recicla apenas 3% dos seus resíduos eletrônicos.

Para estimular o descarte correto desses materiais, a gigante telefônica aposta na educação ambiental das novas gerações. Depois de quatro anos de atuação junto a estudantes, a companhia amplia a presença do Vivo Recicle na rede privada de ensino.

A iniciativa chegou a sete instituições: Colégio Rio Branco, Camino School, Miguel de Cervantes, St. Paul's School, Colégio Bandeirantes e Graded School, em São Paulo, e ESIC, em Curitiba.

A expectativa é mobilizar mais de 10 mil estudantes e arrecadar mais de 10 toneladas de resíduos eletrônicos até dezembro.

"O programa vai muito além da destinação correta de eletrônicos. Ao engajar crianças, jovens e a comunidade escolar, ampliamos a conscientização sobre economia circular", afirma Joanes Ribas, diretora de sustentabilidade da Vivo.

Os materiais recolhidos são encaminhados a uma empresa parceira, responsável pela reciclagem e pela reinserção dos insumos na cadeia produtiva. Com foco no reaproveitamento, os componentes de equipamentos descartados são utilizados na fabricação de novos produtos, reduzindo a necessidade de extração de recursos naturais.

Criado há duas décadas, o programa já coletou mais de 5,3 milhões de itens eletrônicos e conta com mais de 1,7 mil pontos de coleta nas lojas da operadora em todo o país. A meta é alcançar 375 toneladas de resíduos até 2035.

Aposta nos jovens para mudar a cultura do descarte

A atuação nas escolas começou há quatro anos, com um projeto-piloto em cinco instituições públicas de São Paulo, em parceria com o Instituto Limpa Brasil. Em 2023, a iniciativa ganhou abrangência nacional com o apoio da Fundação Telefônica Vivo.

Somente em 2026, o projeto mobilizou aproximadamente 32 mil alunos e educadores de 33 escolas em 12 cidades brasileiras e resultou na arrecadação de 37 toneladas de resíduos eletrônicos.

Um dos desafios do programa é entender por que equipamentos que perderam sua utilidade continuam armazenados nas residências ou são descartados de maneira inadequada.

Antes de iniciar as campanhas de coleta, a equipe responsável pelo projeto realiza entrevistas com estudantes, professores, funcionários e familiares para identificar os gargalos à reciclagem.

A partir dessas informações, são desenvolvidas atividades adaptadas ao perfil de cada comunidade escolar. A estratégia utiliza técnicas comportamentais para incentivar mudanças de hábitos que vão além do descarte, incluindo a reflexão sobre o consumo e a vida útil dos aparelhos eletrônicos.

A proposta é que o conhecimento adquirido em sala de aula também chegue às famílias, ampliando o alcance das campanhas para além das instituições de ensino.

Da sala de aula à cadeia produtiva

Na rede privada, as atividades foram incorporadas a projetos pedagógicos já existentes e adaptadas às diferentes faixas etárias dos estudantes.

No Colégio Bandeirantes, que estabeleceu uma meta de arrecadação de 1,5 tonelada de resíduos eletrônicos, os alunos tiveram acesso a uma exposição sobre os materiais que compõem os equipamentos e suas possibilidades de reaproveitamento.

O tema também foi integrado a disciplinas que discutem urbanização, transformação de matérias-primas e gestão dos recursos naturais.

Na St. Paul's School, as crianças foram incentivadas a procurar aparelhos esquecidos em casa, enquanto os estudantes mais velhos receberam o desafio de assumir o papel de líderes empresariais e desenvolver estratégias para aumentar a adesão à reciclagem. A meta coletiva foi de uma tonelada de resíduos.

Já no Colégio Rio Branco, primeiro a aderir à iniciativa na rede privada em 2026, a mobilização de 2,2 mil estudantes resultou na coleta de mais de uma tonelada de eletrônicos nas duas unidades da instituição.

Em Curitiba, a ESIC também arrecadou uma tonelada de resíduos eletrônicos, o dobro da meta estabelecida inicialmente. O tema foi incorporado à Feira do Conhecimento da escola, dedicada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com mais de 70 trabalhos sobre questões ambientais.

Fora das escolas, os pontos de coleta da Vivo recebem celulares, carregadores, baterias, cabos, fones de ouvido, notebooks e outros equipamentos eletrônicos. O serviço está disponível independentemente de o consumidor ser cliente da operadora.