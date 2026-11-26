Celulares antigos, carregadores sem uso e cabos esquecidos nas gavetas são parte de um problema ambiental que é cada vez mais comum à medida que a tecnologia avança. Embora esteja entre os países que mais utilizam tecnologias digitais, o Brasil recicla apenas 3% dos seus resíduos eletrônicos.
Para estimular o descarte correto desses materiais, a gigante telefônica aposta na educação ambiental das novas gerações. Depois de quatro anos de atuação junto a estudantes, a companhia amplia a presença do Vivo Recicle na rede privada de ensino.
A iniciativa chegou a sete instituições: Colégio Rio Branco, Camino School, Miguel de Cervantes, St. Paul's School, Colégio Bandeirantes e Graded School, em São Paulo, e ESIC, em Curitiba.
A expectativa é mobilizar mais de 10 mil estudantes e arrecadar mais de 10 toneladas de resíduos eletrônicos até dezembro.
"O programa vai muito além da destinação correta de eletrônicos. Ao engajar crianças, jovens e a comunidade escolar, ampliamos a conscientização sobre economia circular", afirma Joanes Ribas, diretora de sustentabilidade da Vivo.
Os materiais recolhidos são encaminhados a uma empresa parceira, responsável pela reciclagem e pela reinserção dos insumos na cadeia produtiva. Com foco no reaproveitamento, os componentes de equipamentos descartados são utilizados na fabricação de novos produtos, reduzindo a necessidade de extração de recursos naturais.
Criado há duas décadas, o programa já coletou mais de 5,3 milhões de itens eletrônicos e conta com mais de 1,7 mil pontos de coleta nas lojas da operadora em todo o país. A meta é alcançar 375 toneladas de resíduos até 2035.
Aposta nos jovens para mudar a cultura do descarte
A atuação nas escolas começou há quatro anos, com um projeto-piloto em cinco instituições públicas de São Paulo, em parceria com o Instituto Limpa Brasil. Em 2023, a iniciativa ganhou abrangência nacional com o apoio da Fundação Telefônica Vivo.
Somente em 2026, o projeto mobilizou aproximadamente 32 mil alunos e educadores de 33 escolas em 12 cidades brasileiras e resultou na arrecadação de 37 toneladas de resíduos eletrônicos.
Um dos desafios do programa é entender por que equipamentos que perderam sua utilidade continuam armazenados nas residências ou são descartados de maneira inadequada.
Antes de iniciar as campanhas de coleta, a equipe responsável pelo projeto realiza entrevistas com estudantes, professores, funcionários e familiares para identificar os gargalos à reciclagem.
A partir dessas informações, são desenvolvidas atividades adaptadas ao perfil de cada comunidade escolar. A estratégia utiliza técnicas comportamentais para incentivar mudanças de hábitos que vão além do descarte, incluindo a reflexão sobre o consumo e a vida útil dos aparelhos eletrônicos.
A proposta é que o conhecimento adquirido em sala de aula também chegue às famílias, ampliando o alcance das campanhas para além das instituições de ensino.
Da sala de aula à cadeia produtiva
Na rede privada, as atividades foram incorporadas a projetos pedagógicos já existentes e adaptadas às diferentes faixas etárias dos estudantes.
No Colégio Bandeirantes, que estabeleceu uma meta de arrecadação de 1,5 tonelada de resíduos eletrônicos, os alunos tiveram acesso a uma exposição sobre os materiais que compõem os equipamentos e suas possibilidades de reaproveitamento.
O tema também foi integrado a disciplinas que discutem urbanização, transformação de matérias-primas e gestão dos recursos naturais.
Na St. Paul's School, as crianças foram incentivadas a procurar aparelhos esquecidos em casa, enquanto os estudantes mais velhos receberam o desafio de assumir o papel de líderes empresariais e desenvolver estratégias para aumentar a adesão à reciclagem. A meta coletiva foi de uma tonelada de resíduos.
Já no Colégio Rio Branco, primeiro a aderir à iniciativa na rede privada em 2026, a mobilização de 2,2 mil estudantes resultou na coleta de mais de uma tonelada de eletrônicos nas duas unidades da instituição.
Em Curitiba, a ESIC também arrecadou uma tonelada de resíduos eletrônicos, o dobro da meta estabelecida inicialmente. O tema foi incorporado à Feira do Conhecimento da escola, dedicada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com mais de 70 trabalhos sobre questões ambientais.
Fora das escolas, os pontos de coleta da Vivo recebem celulares, carregadores, baterias, cabos, fones de ouvido, notebooks e outros equipamentos eletrônicos. O serviço está disponível independentemente de o consumidor ser cliente da operadora.
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lixão no Brasil reciclagem resíduos economia circular
(Recyclable waste pickers at the dump)
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Ponto de coleta de catadores, carroceiros em São Paulo - reciclagem - lixo -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 27/06/2024
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fábrica de papel reciclado
reciclagem
economia circular
(Workers In Recycle Plant)
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Espaço Sustentável: em parceria com a Coca-Cola, o programa “Recicla, Galera” fomenta a reciclagem
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Bolsas cheias de folhas e restos orgânicos empilhadas no centro de compostagem de Staten Island da Cidade de Nova York, em 4 de janeiro de 2024
(lixo NY resíduo orgânico reciclagem)
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A startup brasileira Energy Source oferece soluções para reparo, reutilização e reciclagem de baterias
(jlr)
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
reciclar - reciclagem - lixo - aterro sanitario -
Foto: Leandro Fonseca
data: 13/04/2023
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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(Insalubridade)
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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gas natural - biometano
Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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gas natural - biometano
Foto: Leandro Fonseca
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ORIZON - Valorização de residuos - Fabrica da empresa em Paulinia - SP
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Foto: Leandro Fonseca
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Recicla Galera - projeto de parintins AM apoiado pela Coca-cola - reciclagem -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
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Reciclagem
(Reciclagem)
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Centro de reciclagem do vidro no Amazonas
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Centro de coleta e processamento de resíduos pós-consumo SustentaPET: ação, que fomenta a economia circular da cadeia de reciclagem, foi criada numa parceria entre a Coca-Cola Brasil e a engarrafadora Coca-Cola FEMSA Brasil
(SustentaPET_crédito Divulgação)
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Entre o lançamento de cápsulas compostáveis e a reciclagem, a Nespresso quer manter o preço dos produtos inalterados
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"Sabemos da importância da reciclagem das cápsulas e que ainda não somos perfeitos nessa missão: reciclamos cerca de 25% do total produzido no mundo" (Nani Rodrigues / Nespresso)
(nani-rodrigues-nespresso-sustentabilidade-16)
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Tecidos de difícil reciclagem acabam em aterros sanitários e lixões a céu aberto
(Nature in danger)
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Cooperativa de reciclagem: os clientes da eureciclo pagam para a startup gerenciar a coleta seletiva
(PRIMA-3)
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eureciclo: mais de 200 mil toneladas de material encaminhadas para reciclagem só no ano passado
(JBS 2)
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Reciclagem de latas de alumínio
(Reciclagem de latas de alumínio)
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A men works in the recycling of plastic bags at CoopFuturo, a sorting collective which receives rubbish from the local government collection service and then sells the material to specialized recycling companies, in Rio de Janeiro, Brazil, on May 21, 2019. - Brazil is the fourth biggest producer of plastic rubbish in the world, beaten only by the United States, China and India, according to a recent report by the World Wildlife Fund (WWF). But the Latin American country recycles just 1.28 percent of the 11.4 million tonnes it generates every year, which the report said was well below the global average of nine percent. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) (Photo credit should read CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images)
(BRAZIL-ENVIRONMENT-PLASTIC-RECYCLING)
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Gerdau adotou matriz de produção que tem a reciclagem de sucata ferrosa como principal matéria-prima
(Gerdau-0823)
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Centro de reciclagem da engarrafadora de bebidas Coca-Cola Femsa, em São Paulo: 700.000 garrafas PET processadas por dia
(LIXO 1)
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Fábrica da Basf, no interior de São Paulo: a reciclagem de resíduos no país já superou 80% — Germano Lüders (/)
(Fábrica da Basf, no interior de São Paulo: a reciclagem de resíduos no país já superou 80% — Germano Lüders (/))
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(Reciclagem de garrafas PET da Coca-Cola)
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Reciclagem de lixo em Santana de Parnaíba (SP), parte de projeto
da Unilever e do Pão de Açúcar: as empresas devem protagonizar
o combate ao desperdício | Fabiano Accorsi /
(IDEIAS 1)
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Cooperativa Vila Lata, em
São Paulo: reciclagem de garrafas da Diageo, Pernod Ricard e Heineken | Fotos: Divulgação /
(Programa Glass is Good – Trabalho da Cooperativa Vila Lata, São Paulo – SP)
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Pilhas de lixo plástico comprimido em um centro de reciclagem chinês.
(lixo-china)
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Coleta de plástico para reciclagem em favela de Mumbai, na Índia.
(India-plastico)
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Reciclagem da embalagem PET do Guaraná Antarctica.
(Reciclagem-de-PET2)
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Garrafas de plástico se acumulam em uma fábrica de reciclagem na China.
(plastico-montanha)
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Exposição `Caminhos da Reciclagem´, no Distrito Federal (Wilson Dias/ABr)
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Reciclagem
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Reciclagem
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Resíduos vendidos por empresas recicladoras terão IPI zero
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A capital paulista coletou cerca de 103 toneladas por dia em 2009, 7% do resíduos passíveis de reciclagem.
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