EXCLUSIVO: Gás Verde e Henkel firmam acordo para descarbonizar fábrica em SP com biometano

1/8 A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país (A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país)

2/8 A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país (A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país)

3/8 A energia solar fotovoltaica representa cerca de 2,5% da energia gerada no país (A energia solar fotovoltaica representa cerca de 2,5% da energia gerada no país)

4/8 A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira (A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira)

5/8 Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes (Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes)

6/8 O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país (O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país)

7/8 A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil (A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil)