Lideranças indígenas da Amazônia recebem formação para ampliar participação na COP30 Com apoio do Fundo Amazônia e The Nature Conservancy Brasil, iniciativa fortalece articulação e protagonismo indígena em debates globais sobre meio ambiente

Tribo indígena dos Tatuyos da Amazônia - Indio - Aldeia - Cacique - indigenas foto: Leandro Fonseca data: 04/2022 (Leandro Fonseca/Exame)