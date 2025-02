Redução de Unidades de Conservação atrasa protagonismo brasileiro na proteção ambiental, diz estudo

As Unidades de Conservação representam um papel essencial na manutenção da biodiversidade, mitigação das mudanças climáticas e no atingimento dos compromissos internacionais do Brasil. Apesar disso, um recente estudo publicado na revista científica Perspectives in Ecology and Conservation revela um cenário de enfraquecimento das políticas de proteção e ampliação das unidades de conservação brasileiras.

A pesquisa, conduzida por especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), aponta para um processo de redução, rebaixamento e até extinção de áreas protegidas.

Um dos exemplos mais graves destacados no estudo é o do Parque Estadual Cristalino II, criado em 2000 e localizado na região conhecida como "arco do desmatamento", no sul da Amazônia. Em abril de 2024, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) decidiu pela extinção do parque, atendendo a uma ação que alegava reivindicações de terras fraudulentas.

A decisão provocou reação imediata do Ministério Público Federal (MPF), que solicitou que o caso fosse analisado pela Justiça Federal, argumentando que a manutenção do parque é fundamental para a proteção da Amazônia. "É uma coisa evidente no Brasil. O parque Cristalino é um problema urgente, imediato, mas o alerta não é só sobre ele, mas sobre todas as áreas que precisam ser preservadas no país", afirma o pesquisador Philip Fearnside, do INPA.

Impacto nas áreas protegidas:

O estudo identifica uma tendência preocupante que afeta outras unidades de conservação:

A Reserva Extrativista Guariba Roosevelt ( Mato Grosso ) teve sua área reduzida de 164.224 hectares para 57.630 hectares por meio do Decreto Legislativo 51/2016, embora a medida tenha sido posteriormente anulada.

) teve sua área reduzida de 164.224 hectares para 57.630 hectares por meio do Decreto Legislativo 51/2016, embora a medida tenha sido posteriormente anulada. O Parque Estadual Serra Ricardo Franco (Mato Grosso) está ameaçado de abolição pelo Projeto de Lei 02/17.

O Parque Nacional Serra do Divisor (Acre) é alvo do Projeto de Lei 6024/2019, que propõe sua reclassificação para uma categoria menos restritiva de proteção.

é alvo do Projeto de Lei 6024/2019, que propõe sua reclassificação para uma categoria menos restritiva de proteção. O Parque Nacional do Iguaçu (Paraná) enfrenta ameaças tanto de atividades ilegais quanto de iniciativas legislativas que visam reduzir seu status de proteção.

Interesses econômicos versus compromissos ambientais

Desde a primeira tentativa de extinguir o Parque Estadual Cristalino II em 2022, mais de 60 pedidos de alvarás de mineração foram submetidos para a área. Segundo o estudo, interesses econômicos pressionam por mudanças na legislação ambiental, o que põe em jogo a biodiversidade local e o armazenamento de dez megatons de carbono.

De acordo com a pesquisa, as mudanças podem impactar também as metas ambientais assumidas pelo Brasil. Durante a COP21, o país se comprometeu a alcançar o desmatamento zero na Amazônia até 2030 – meta que se torna praticamente impossível sem a efetiva proteção das unidades de conservação. Com a aproximação da COP30, que será realizada em Belém neste ano, Fearnside avalia que as ações dificultam o protagonismo brasileiro na proteção do meio ambiente e a biodiversidade.