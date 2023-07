Kamila Camilo: a jovem que conecta o ativismo ao ESG do setor privado

Kamila Camilo, ativista ambiental, empreendedora social, líder do Davos Lab Brazil, do Fórum Econômico Mundial, e fundadora da Creators Academy é exemplo de que a aproximação com os temas ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) são transformadores.

Em 2017, quando Kamila recebeu um convite para participar do Barco Hacker, projeto de educação e tecnologia em comunidades ribeirinhas na Amazônia, foi que ela entendeu o impacto das suas ações em São Paulo nas mudanças climáticas e na vida de todos. "Minha jornada lá foi tão apaixonante que voltei seis vezes ao Pará naquele ano", disse em entrevista exclusiva para o podcast ESG de A a Z, da EXAME.

Dali em diante, Kamila se tornou ativista climática e participou de duas Conferências das Partes (COP), a 27 e 28 em Glasgow na Escócia e em Sharm el-Sheikh no Egito, respectivamente. "Entendi que a COP tem um clima hostil de negociações e que a sociedade civil vem sendo silenciada ao longo dos anos".

A partir dessa perspectiva, Kamila começou a engajar influenciadores, sociedade civil e empresas nas questões das mudanças climáticas. "O setor privado, por exemplo, tem que assumir que é parte do problema para então buscar uma atuação mais sustentável", afirma.

Além disto, não se pode negar o desejo de consumo da população e encaminhar os problemas e os produtos mais nocivos para as populações pobres. "No fim do dia todas as pessoas vão se relacionar com produto e serviço. E, atualmente, o que se vende de ruim é destinado aos pobres. Outro ponto é que 80% dos jovens no Brasil já fizeram uma compra copiando seu influenciador favorito. Alguns influenciadores tem taxa de conversão acima de 40% entre o que ela posta e vende". Por isto, a Creators Academy treina influenciadores para que eles deixem de se associar às marcas nocivas.

Ao longo da conversa no podcast, Kamila cita ainda temas como transição energética, justiça climática e ecoansiedade. Os detalhes podem ser ouvidos no ESG de A a Z.