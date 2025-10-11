ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Iveco lança centro para acelerar adoção de etanol e biometano no transporte pesado

Complexo em Belo Horizonte vai formar 2 mil profissionais por ano; montadora também desenvolve veículo movido com combustíveis de menor impacto ambiental

Em três anos de operação na América Latina, companhia já treinou mais de 4 mil pessoas no Brasil, gerando quase 72 mil certificações

Em três anos de operação na América Latina, companhia já treinou mais de 4 mil pessoas no Brasil, gerando quase 72 mil certificações

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 08h00.

Tudo sobreTransporte e logística
Saiba mais

A Iveco inaugurou um Centro de Treinamento da Iveco Academy, instalado em parceria com o SENAI, em Belo Horizonte. O espaço representa uma mudança na estratégia de capacitação da montadora italiana para sua rede de concessionários e funcionários no continente.

O complexo foi projetado para atender até 100 profissionais simultaneamente e deve formar cerca de 2.000 colaboradores da rede de concessionários brasileiros por ano, além de mais de 300 funcionários. A estrutura física inclui quatro salas de aula — duas para treinamentos técnicos e duas para capacitação comercial —, auditório, refeitório, área de coworking e estúdio de produção audiovisual com 16 estações de trabalho.

Bernardo Brandão, diretor de Customer Service da Iveco para a América Latina, explica que a ideia é criar profissionais mais preparados e definir novos parâmetros de qualidade no atendimento. "Investimos no desenvolvimento, capacitação e retenção de profissionais internos e da rede, acreditando que o futuro exigirá cada vez mais excelência nos atendimentos e consultorias prestadas", afirma.

COP30: acesse o canal do WhatsApp da EXAME sobre a Conferência do Clima do ONU e saiba das novidades!

Desde que começou a operar na América Latina, há três anos, a Iveco já treinou mais de 4 mil pessoas no Brasil, gerando quase 72 mil certificações. Em toda a região, foram capacitados mais de 5.800 profissionais, com mais de 98 mil certificações emitidas. Os programas oferecidos abrangem vendas, pós-venda e gestão de serviços.

A decisão de instalar o centro em Belo Horizonte se deve à proximidade com a fábrica da IVECO em Sete Lagoas, a 70 km de distância, o que facilita a incorporação da técnica aos treinamentos.

Transporte urbano com menos emissões

Além da inauguração do centro, a IVECO apresentou o protótipo Daily Multifuel, um veículo comercial leve desenvolvido para operar com etanol, gás natural e biometano. O modelo está em fase de testes e não tem previsão para chegar ao mercado. A inovação técnica está no sistema duplo de injeção: um para combustíveis líquidos (etanol) e outro para gases (GNV e biometano).

A tecnologia do propulsor foi desenvolvida pela FPT Industrial em parceria com a Universidade Estadual Paulista, Universidade Federal do Pará e Universidade Federal de Itajubá. Os testes indicam que, quando abastecido com etanol, o veículo apresenta performance equivalente aos modelos a diesel.

Projetos sustentáveis brasileiros concorrem a prêmio internacional da Bloomberg na COP30

"Os principais desafios são garantir produtividade equivalente à dos modelos a diesel, manutenção simplificada, possibilidade de produção em Sete Lagoas (MG) e custo total de propriedade competitivo em cinco anos", explica Carlos Fraga, diretor de Marketing da Iveco para América Latina.

Redução de emissões

Segundo a montadora, as emissões de CO2 do veículo variam conforme o combustível. Com etanol, ficam em 28,5 gCO2/MJ — três vezes menores que as do diesel (86,5 gCO2/MJ). Com biometano, caem para 9,38 gCO2/MJ, quase dez vezes inferior ao diesel.

A estratégia da montadora é posicionar o Daily Multifuel como complemento aos veículos elétricos, atendendo operações urbanas onde a eletrificação ainda enfrenta barreiras de infraestrutura.

"A matriz energética única do Brasil é um diferencial que nos posiciona como facilitadores de soluções sustentáveis em todo o continente. A perspectiva de crescimento do mercado de propulsão alternativa nos próximos anos, somada à necessidade de renovação da frota, representa uma oportunidade significativa para a marca", afirma Marcio Querichelli, presidente da IVECO para a América Latina.

  • Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG

    1/45 Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG (Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG)

  • Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia

    2/45 Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia (Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)

  • LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia

    3/45 LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia (LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)

  • 3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio

    4/45 3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio (3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio)

  • SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio

    5/45 SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio (SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio)

  • Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio

    6/45 Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio (Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio)

  • Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas

    7/45 Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas (Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas

    8/45 Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas (Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas

    9/45 Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas (Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce

    10/45 Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce (Magazine Luiza)

  • Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce

    11/45 Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce (Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce)

  • Mercado Livre segue com enorme potencial de crescimento na América Latina

    12/45 Mercado Livre segue com enorme potencial de crescimento na América Latina (Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce)

  • Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    13/45 Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    14/45 WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    15/45 Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário

    16/45 MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário (MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário

    17/45 Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário (Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário

    18/45 Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário (Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Copel: vencedora na categoria Energia

    19/45 Copel: vencedora na categoria Energia (Copel: vencedora na categoria Energia)

  • Isa Energia: destaque na categoria Energia

    20/45 Isa Energia: destaque na categoria Energia (Isa Energia: destaque na categoria Energia)

  • Cemig: destaque na categoria Energia

    21/45 Cemig: destaque na categoria Energia (Cemig: destaque na categoria Energia)

  • Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza

    22/45 Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza (Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza

    23/45 Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza (Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza

    24/45 Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza (Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia

    25/45 Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia (Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia)

  • ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia

    26/45 ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia (ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)

  • Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia

    27/45 Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia (Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)

  • Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário

    28/45 Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário (Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário)

  • C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi

    29/45 C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi (C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)

  • Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo

    30/45 Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo (Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo)

  • Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    31/45 Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    32/45 Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    33/45 Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico

    34/45 Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico (Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas

    35/45 Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas (Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico

    36/45 Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico (Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde

    37/45 Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde (Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)

  • Sabin: destaque na categoria Saúde

    38/45 Sabin: destaque na categoria Saúde (Sabin: destaque na categoria Saúde)

  • Fleury: destaque na categoria Saúde

    39/45 Fleury: destaque na categoria Saúde (Fleury: destaque na categoria Saúde)

  • EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística

    40/45 EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística (EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística)

  • Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística

    41/45 Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística (Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)

  • Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística

    42/45 Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística (Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)

  • Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    43/45 Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

  • Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    44/45 Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

  • Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    45/45 Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

Acompanhe tudo sobre:IvecoSetor de transporteTransporte e logísticaEmissões de CO2CarbonoPegada de carbonoCombustíveis

Mais de ESG

Belém em festa: Círio de Nazaré prepara a cidade para a COP30 e projeta a Amazônia ao mundo

MOVER oferece 60 mil bolsas de estudos para pessoas negras em tecnologia, gestão e idiomas

Selo UNICEF: o maior programa com foco em direitos de crianças e adolescentes na América Latina

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: Fafá de Belém e a missão de fazer a Amazônia ser ouvida

Mais na Exame

Tecnologia

Como adicionar música ao seu status do WhatsApp ou stories do Instagram

Casual

'Feita de Ginga': Havaianas cria nova coleção com estampas brasileiras; veja modelos

Um conteúdo Bússola

5 estratégias para o Dia das Crianças que vão além dos brinquedos

Brasil

Vai a Aparecida de carro? Saiba se você vai precisar pagar a nova taxa de turismo