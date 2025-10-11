Iveco lança centro para acelerar adoção de etanol e biometano no transporte pesado

A Iveco inaugurou um Centro de Treinamento da Iveco Academy, instalado em parceria com o SENAI, em Belo Horizonte. O espaço representa uma mudança na estratégia de capacitação da montadora italiana para sua rede de concessionários e funcionários no continente.

O complexo foi projetado para atender até 100 profissionais simultaneamente e deve formar cerca de 2.000 colaboradores da rede de concessionários brasileiros por ano, além de mais de 300 funcionários. A estrutura física inclui quatro salas de aula — duas para treinamentos técnicos e duas para capacitação comercial —, auditório, refeitório, área de coworking e estúdio de produção audiovisual com 16 estações de trabalho.

Bernardo Brandão, diretor de Customer Service da Iveco para a América Latina, explica que a ideia é criar profissionais mais preparados e definir novos parâmetros de qualidade no atendimento. "Investimos no desenvolvimento, capacitação e retenção de profissionais internos e da rede, acreditando que o futuro exigirá cada vez mais excelência nos atendimentos e consultorias prestadas", afirma.

Desde que começou a operar na América Latina, há três anos, a Iveco já treinou mais de 4 mil pessoas no Brasil, gerando quase 72 mil certificações. Em toda a região, foram capacitados mais de 5.800 profissionais, com mais de 98 mil certificações emitidas. Os programas oferecidos abrangem vendas, pós-venda e gestão de serviços.

A decisão de instalar o centro em Belo Horizonte se deve à proximidade com a fábrica da IVECO em Sete Lagoas, a 70 km de distância, o que facilita a incorporação da técnica aos treinamentos.

Transporte urbano com menos emissões

Além da inauguração do centro, a IVECO apresentou o protótipo Daily Multifuel, um veículo comercial leve desenvolvido para operar com etanol, gás natural e biometano. O modelo está em fase de testes e não tem previsão para chegar ao mercado. A inovação técnica está no sistema duplo de injeção: um para combustíveis líquidos (etanol) e outro para gases (GNV e biometano).

A tecnologia do propulsor foi desenvolvida pela FPT Industrial em parceria com a Universidade Estadual Paulista, Universidade Federal do Pará e Universidade Federal de Itajubá. Os testes indicam que, quando abastecido com etanol, o veículo apresenta performance equivalente aos modelos a diesel.

"Os principais desafios são garantir produtividade equivalente à dos modelos a diesel, manutenção simplificada, possibilidade de produção em Sete Lagoas (MG) e custo total de propriedade competitivo em cinco anos", explica Carlos Fraga, diretor de Marketing da Iveco para América Latina.

Redução de emissões

Segundo a montadora, as emissões de CO2 do veículo variam conforme o combustível. Com etanol, ficam em 28,5 gCO2/MJ — três vezes menores que as do diesel (86,5 gCO2/MJ). Com biometano, caem para 9,38 gCO2/MJ, quase dez vezes inferior ao diesel.

A estratégia da montadora é posicionar o Daily Multifuel como complemento aos veículos elétricos, atendendo operações urbanas onde a eletrificação ainda enfrenta barreiras de infraestrutura.

"A matriz energética única do Brasil é um diferencial que nos posiciona como facilitadores de soluções sustentáveis em todo o continente. A perspectiva de crescimento do mercado de propulsão alternativa nos próximos anos, somada à necessidade de renovação da frota, representa uma oportunidade significativa para a marca", afirma Marcio Querichelli, presidente da IVECO para a América Latina.