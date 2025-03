Programa da IVECO promove inclusão de mulheres no transporte de carga

A IVECO, fabricante global de veículos comerciais e industriais, expande o programa Caminhos para Elas, visando aumentar a participação feminina no transporte de cargas.

Em 2025, a iniciativa realizada em parceria com a SEST SENAT entra em sua segunda fase e quer capacitar 40 novas motoristas. As inscrições abrem neste sábado (8), quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher.

Lançado no ano passado, a primeira edição do projeto formou 17 caminhoneiras e envolveu cerca de 200 participantes em eventos que promoveram o debate sobre equidade de gênero no setor. Atualmente, apenas 3,4% delas estão no volante de veículos pesados.

As aulas começam em 5 de maio e a seleção das mulheres irá considerar a demanda por motoristas em cinco cidades: Campinas (SP), Porto Alegre (RS), São Luís (MA), Campo Grande (MS) e Goiânia (GO).

As interessadas devem se inscrever no site do programa até 23 de março.

Nova plataforma gratuita de qualificação

Além do avanço no programa, a montadora lança a IVECO Academy Social, uma plataforma gratuita de capacitação para profissionais do transporte. O projeto oferecerá cursos EAD para motoristas, mecânicos e vendedores, com suporte em gestão financeira, atendimento psicológico e habilitação profissional.

A plataforma visa atender à crescente demanda por mão de obra qualificada e se conecta ao mercado de trabalho por meio de uma plataforma de vagas. Segundo o Fórum Econômico Mundial, os serviços de transporte e entrega estão entre as profissões que mais devem crescer até 2030.

“A IVECO Academy Social amplia nosso compromisso com o desenvolvimento profissional e social, alinhado aos pilares socioambientais do grupo”, disse Marcio Querichelli, presidente da IVECO para a América Latina.