Projetos sustentáveis brasileiros concorrem a prêmio internacional da Bloomberg na COP30

A Bloomberg Philanthropies anunciou nesta quinta-feira os finalistas do "Local Leaders Awards 2025", premiação que reconhece as melhores iniciativas implementadas por cidades e estados ao redor do mundo no enfrentamento das mudanças climáticas nos últimos três anos. O prêmio foi dividido em seis categorias, alinhadas com as prioridades da presidência da COP30: transição energética justa, adaptação, saúde pública e parcerias multilaterais poderosas. Os vencedores serão anunciados em 4 de novembro, no fórum de líderes locais da COP30, no Rio de Janeiro.

De acordo com a organização, o objetivo do prêmio é destacar o papel "exemplar e fundamental" de prefeitos, líderes locais, estados e regiões na aceleração do progresso climático global rumo à COP30. A iniciativa busca valorizar soluções climáticas "ousadas e voltadas para o futuro", desenvolvidas em níveis local e regional, que contribuam para reduzir a poluição urbana, melhorar a qualidade de vida e gerar oportunidades econômicas para o maior número de pessoas possível.

"Juntos, esses finalistas mostram como esforços ousados e colaborativos podem transformar a vida das pessoas e das comunidades e acelerar nosso caminho rumo a uma economia de baixo carbono", afirmou Ana Toni, CEO da COP30.

Neste ano, em parceria com o C40 Cities, a organização selecionou 26 projetos entre mais de 160 inscrições, oriundos de 45 países, com ao menos dois representantes brasileiros em cada categoria. Em cada uma das seis categorias, serão homenageados um vencedor brasileiro e um vencedor global.

Transição Energética e Construções Inteligentes

Boston, EUA: A Portaria de Redução e Divulgação de Emissões de Edifícios de Boston (BERDO) e seu Fundo de Investimento Equitativo em Emissões

Chengdu, China: Energia limpa e edifícios verdes impulsionam a transição para uma economia de baixo carbono nas megacidades

Johanesburgo, África do Sul: Micro-redes solares em assentamentos informais de Joanesburgo

Curitiba (PR), Brasil: Curitiba Mais Energia

Juiz de Fora (MG), Brasil: Transforming Energy

Transporte limpo e confiável

Cidade de Belize, Belize: Projeto E-Mobility Pilot

Jacarta, Indonésia: Promovendo a conectividade sustentável por meio de iniciativas de veículos elétricos e expansão da malha viária da Grande Jacarta

Oslo, Noruega: Cidade pioneira no transporte pesado com zero emissões

Belo Horizonte (MG), Brasil: Bicicletas elétricas compartilhadas

São Paulo (SP), Brasil: Eletrificação da Frota de Ônibus de São Paulo — Programa Municipal Inovador de Aquisição e Financiamento

Infraestruturas mais seguras para um mundo em transformação

Pequim, China: Construindo um Centro Administrativo Municipal de Beijing Resiliente às Mudanças Climáticas

Bogotá, Colômbia: Revitalização urbana resiliente em Bogotá

Rio de Janeiro (RJ), Brasil: Protocolo de resposta ao calor extremo

Teresina (PI), Brasil: Projeto Lagoa São Joaquim – Infraestrutura Verde e Resiliência Climática

Cidades Saudáveis, Comunidades Fortes

Paris, França: Paris Respire: Reimaginando a mobilidade e o espaço público para um ar mais limpo

Sófia, Bulgária: O salto climático de Sofia para um ar mais limpo, vidas mais saudáveis e um futuro mais verde

Barcarena (MG), Brasil: Sistema Alimentar de Barcarena: Desenvolvimento Sustentável e Segurança Alimentar

Fortaleza (CE), Brasil: O Projeto Microparques Urbanos de Fortaleza

Soluções Sustentáveis para Resíduos

Cerro Navia, Chile: Banco de alimentos de Cerro Navia

Cidade Quezon, Filipinas: Do lixo ao valor: o programa "Do lixo ao cashback" da cidade de Quezon

Abaetetuba (PA), Brasil: Complexo de Sustentabilidade do Município de Abaetetuba

Salvador (BA), Brasil: Recicla Capital

O Poder da Parceria

Região de Iskandar, Malásia: Desafio Ecolife de Iskandar, Malásia

Escócia, Reino Unido: Código de Carbono Florestal e Restauração Florestal da Escócia

Governo do Estado do Piauí, Brasil: ICMS Ecológico do Estado do Piauí

Recife (PE), Brasil: Jardins de filtragem

Conheça os projetos brasileiros

Curitiba Mais Energia - Curitiba (PR)

Com 2 anos de funcionamento, Pirâmide Solar gera energia limpa e uma economia de R$ 5,4 milhões para os cofres da Prefeitura de Curitiba — Foto: Ricardo Marajó/SMCS

O programa da capital do Paraná incentiva o uso de energia renovável por meio da instalação de sistemas solares e hidrelétricos em prédios públicos, fazendas urbanas, terminais de ônibus e aterros desativados. A iniciativa busca reduzir as emissões de gases de efeito estufa e os custos públicos com energia, contribuindo para a transição energética da cidade. O objetivo é tornar Curitiba neutra em carbono e mais resiliente às mudanças climáticas até 2050, em consonância com as metas climáticas globais.

Energia que Transforma - Juiz de Fora (MG)

A Política Municipal de Neutralidade Climática de Juiz de Fora integra medidas legislativas, técnicas e inovadoras voltadas à redução das emissões e ao aumento da eficiência energética, por meio da adoção de iluminação em LED, sistemas fotovoltaicos e programas de recuperação de resíduos.

Bicicletas elétricas compartilhadas - Belo Horizonte (MG)

Lançado em setembro de 2023, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a Tembici e a Universidade Estácio, o sistema de compartilhamento Belo Horizonte é uma iniciativa para aumentar os deslocamentos utilizando bicicletas pela cidade. Trata-se do primeiro da América Latina a operar com 100% de bicicletas elétricas e estações fixas, projetadas para atender ao terreno desafiador da cidade.

Com 51 estações e 500 bicicletas, o programa registrou, nos primeiros quatro meses, mais de 60 mil viagens, contribuindo para que 85% dos usuários substituíssem veículos motorizados e evitando a emissão de mais de 10 toneladas de CO₂.

Eletrificação da Frota de Ônibus - São Paulo (SP)

O Programa Municipal de Eletrificação de São Paulo promove a substituição gradual dos ônibus a diesel por veículos elétricos de emissão zero, por meio de compras públicas, modelos de financiamento inovadores e parcerias com operadores privados. Apoiado por subsídios municipais e empréstimos de desenvolvimento, o programa já ampliou a frota para 961 ônibus elétricos e está alinhado à meta da cidade de eliminar as emissões de CO₂ fóssil até 2038.

De acordo com a Prefeitura, "cada ônibus elétrico é equivalente ao plantio de 6,4 mil árvores na cidade e também deixa de consumir 35 mil litros de diesel por ano, gerando economia aliada à sustentabilidade."

Protocolo de Resposta ao Calor Extremo - Rio de Janeiro (RJ)

O Protocolo de Resposta ao Calor Extremo do Rio de Janeiro tem como objetivo definir e detalhar medidas a serem adotadas em situações de muito calor, de acordo com a classificação do nível de calor (NC).

Pioneiro no Brasil, o sistema adota cinco níveis de alerta, definidos a partir da combinação entre temperatura, umidade e tempo de exposição. O protocolo reúne mais de 200 ações voltadas à proteção da saúde dos residentes e dos servidores municipais, integrando monitoramento e previsão meteorológica, inteligência epidemiológica em tempo real e coordenação interinstitucional entre diferentes órgãos e parceiros.

Projeto Lagoa São Joaquim – Infraestrutura Verde e Resiliência Climática - Teresina (PI)

O Projeto Lagoa do São Joaquim, em Teresina, busca a restauração da lagoa e de seu entorno para reduzir enchentes e mitigar o calor urbano, ao mesmo tempo em que promove a criação de espaços verdes e a implantação de passeios acessíveis ao redor das lagoas e áreas adjacentes.

Com essas ações, a iniciativa beneficia 10 mil residentes diretamente e 90 mil indiretamente, servindo como modelo para a reabilitação de lagoas urbanas em outras regiões.

Sistema Alimentar de Barcarena: Desenvolvimento Sustentável e Segurança Alimentar - Barcarena (MG)

O Sistema Alimentar de Barcarena, coordenado pela Secretaria de Agricultura, se baseia na sustentabilidade, na integração intersetorial e na participação social.

Projeto Microparques Urbanos - Fortaleza (CE)

De acordo com a organização do prêmio, o Projeto Microparques Urbanos de Fortaleza transforma áreas públicas degradadas em parques naturalizados, promovendo infraestrutura verde, inclusão social e fortalecimento da vida comunitária em territórios com alta vulnerabilidade climática e social.

Complexo de Sustentabilidade do Município de Abaetetuba - Abaetetuba (PA)

O Complexo de Sustentabilidade de Abaetetuba é uma iniciativa integrada que articula educação ambiental, gestão de resíduos e agrossilvicultura para promover um modelo de desenvolvimento sustentável adaptado às necessidades locais.

Recicla Capital - Salvador (BA)

O Recicla Capital promove a coleta seletiva de resíduos ao combinar incentivos públicos, remuneração justa às cooperativas e o uso de tecnologia para fortalecer o engajamento sustentável.

ICMS Ecológico do Estado do Piauí - Governo do Estado do Piauí

De acordo com o "Local Leaders Awards 2025", o ICMS Ecológico do Piauí é "um mecanismo de repartição de receitas tributárias que recompensa os municípios que adotam políticas e ações eficazes de proteção ambiental."

Jardins de Filtragem - Recife (PE)

Os Jardins Filtrantes são espaços públicos paisagísticos que integram a biodiversidade da fauna e da flora locais.

Em Recife, os jardins tratam cerca de 350 mil litros de água por dia — o equivalente a uma piscina olímpica por semana —, "proporcionando lazer, educação e o potencial regenerativo da natureza no processo de transformação do tecido urbano."