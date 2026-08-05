Instituto Motiva lança curso gratuito sobre adaptação climática nas escolas

O Instituto Motiva lançou um curso gratuito para capacitar educadores a desenvolver projetos de adaptação às mudanças climáticas dentro das escolas. A formação aborda medidas como ampliação de áreas verdes, melhoria do conforto térmico, gestão da água e integração dos riscos ambientais ao currículo.

Chamado “Soluções para Escolas Mais Verdes e Resilientes”, o curso tem carga horária de 40 horas e será oferecido de maneira online e assíncrona, modelo em que os participantes podem acompanhar as aulas sem a necessidade de acesso simultâneo.

A iniciativa integra o programa Escolas baseadas na Natureza, criado pelo Instituto Motiva, e foi desenvolvida em parceria com o Alana e o Crescer. O público prioritário são professores do Ensino Fundamental I das redes municipais, mas a formação também está aberta a gestores, coordenadores pedagógicos, diretores, educadores populares, profissionais de outras etapas de ensino e estudantes de licenciatura.

O lançamento ocorre em meio ao avanço de ondas de calor, queimadas, tempestades e alagamentos sobre diferentes regiões do país. Além dos efeitos sobre as cidades e os ecossistemas, esses eventos passaram a interferir na rotina escolar, especialmente em instituições com pouca vegetação ou localizadas em áreas expostas a desastres.

Um levantamento realizado pelo MapBiomas, Instituto Alana e Fiquem Sabendo apontou que quatro em cada dez escolas brasileiras não têm áreas verdes em suas instalações. Cerca de 1,5 milhão de estudantes frequentam unidades sem parques ou praças em um raio de 500 metros.

A pesquisa também mostrou que seis em cada dez escolas estão em regiões com temperaturas superiores à média de suas respectivas capitais. Aproximadamente 370 mil crianças estudam em áreas sujeitas a alagamentos, deslizamentos de terra e outros riscos climáticos.

Nesse contexto, a formação propõe que as escolas sejam tratadas não apenas como espaços de ensino, mas também como possíveis refúgios climáticos, locais preparados para reduzir os impactos do calor e de eventos extremos sobre estudantes, profissionais da educação e comunidades do entorno.

“É fundamental que as escolas estejam preparadas para compreender os desafios climáticos e atuar na construção de soluções”, afirma Renata Ruggiero, presidente do Instituto Motiva. Segundo ela, a proposta é apoiar educadores na transformação dos ambientes escolares e na aproximação entre estudantes, comunidade e natureza.

Soluções baseadas na natureza

Um dos eixos do curso são as Soluções baseadas na Natureza, intervenções que utilizam processos naturais para enfrentar problemas ambientais e sociais. Dentro das escolas, essas práticas podem incluir aumento da vegetação, criação de áreas de sombra e medidas para melhorar a absorção e o aproveitamento da água.

Os participantes também serão orientados a conectar as mudanças climáticas ao currículo escolar e a elaborar projetos adequados às condições de cada território. A programação inclui videoaulas, fóruns de discussão, atividades práticas, materiais de apoio e acompanhamento formativo.

Entre os temas previstos estão os impactos da crise climática sobre a educação, o desenvolvimento integral dos estudantes, o protagonismo estudantil e o envolvimento das comunidades na transformação dos espaços escolares.

A capacitação atua principalmente sobre a formação de educadores e a elaboração de projetos. Os próprios dados apresentados pelo programa, no entanto, indicam que parte do desafio envolve carências estruturais, como a ausência de vegetação e a localização de escolas em áreas de risco.

O curso faz parte do investimento anunciado pelo Instituto Motiva para destinar R$ 1 bilhão a ações de impacto social até 2035. Segundo a organização, o programa foi estruturado em alinhamento ao Plano Nacional de Educação, à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e à Política Nacional de Educação Ambiental.

As inscrições estão disponíveis no site do programa Escolas baseadas na Natureza. A formação é gratuita, oferece certificado de conclusão e pode ser acessada no endereço neste link.