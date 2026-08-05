Papa visitará Argentina, Uruguai e Peru; Sheinbaum pede inclusão do México

O papa Leão XIV fará sua primeira viagem oficial à América Latina entre os dias 6 e 17 de novembro, quando visitará dez cidades no Uruguai, Argentina e Peru, confirmou o Vaticano nesta quarta-feira, 5. No mesmo dia, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou que voltará a pedir à Santa Sé que inclua o país no roteiro da visita.

O novo convite será feito ao secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, que está em visita oficial à Cidade do México. Segundo Sheinbaum, o papa já havia sido convidado durante uma conversa telefônica realizada em dezembro do ano passado.

"Vamos insistir que ele está cordialmente convidado ao nosso país", afirmou a presidente durante sua entrevista coletiva diária.

Sheinbaum disse ainda que, além da importância da visita para os católicos, Leão XIV representa uma voz relevante em discussões atuais sobre plataformas digitais e inteligência artificial, tema central da primeira encíclica publicada pelo pontífice.

Com cerca de 126 milhões de habitantes, o México é um dos maiores países católicos do mundo. Segundo o censo de 2020, aproximadamente 78% da população se declara católica. A última visita de um papa ao país ocorreu em 2016, quando Francisco percorreu cinco estados mexicanos.

Primeira viagem oficial de Leão XIV à América Latina

A viagem também marca o retorno de Leão XIV ao continente onde passou boa parte de sua trajetória religiosa. Antes de ser eleito papa, o americano Robert Francis Prevost atuou durante décadas como missionário no Peru.

O roteiro começará no Uruguai, entre 6 e 8 de novembro, com visitas a Montevidéu, Paysandú e Florida. O pontífice deverá se reunir com o presidente Yamandú Orsi, celebrar uma missa em Paysandú, visitar um bairro popular da capital e participar de um encontro com fiéis no Estádio Centenário.

Em seguida, Leão XIV seguirá para a Argentina, onde permanecerá de 8 a 11 de novembro. Estão previstas passagens por Buenos Aires, Córdoba e Luján, cidade que abriga a Basílica de Nossa Senhora de Luján, padroeira do país.

A visita será a primeira de um papa à Argentina em quase 40 anos. O presidente Javier Milei classificou a viagem como uma "visita histórica". O antecessor de Leão XIV, o papa Francisco, nunca retornou ao país natal durante seu pontificado.

Peru será a etapa mais longa

A última parte da viagem ocorrerá no Peru, entre 11 e 17 de novembro, com visitas a Lima, Chiclayo, Cuzco e Pucallpa.

O país ocupa um lugar especial na trajetória do pontífice. Prevost chegou jovem ao Peru como missionário, tornou-se arcebispo de Chiclayo e obteve a nacionalidade peruana em 2015.

A visita será a primeira de um papa ao Peru desde 2018 e terminará na região amazônica, em Pucallpa.

Desde que foi eleito, em maio de 2025, Leão XIV já realizou viagens à África, ao Líbano, à Turquia, à Espanha e à França, onde abordou temas como migração, inteligência artificial, paz e o combate aos abusos sexuais dentro da Igreja Católica.

Com AFP