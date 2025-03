Instituto BRF seleciona quatro projetos para combater desperdício de alimentos

Quais negócios estão à frente de ações voltadas a redução do desperdício de alimentos? O Instituto BRF, braço social da BRF, anunciou os projetos selecionados no Desafio IBRF Perda Zero, uma iniciativa desenvolvida em parceria com o HUB BRF para ajudar a combater o problema no Brasil.

À frente dos projetos, estão startups, organizações da sociedade civil, cooperativas e instituições de ensino, reforçando o potencial transformador do setor.

As soluções escolhidas serão implementadas em seis cidades onde a BRF tem operações: Lajeado (RS), Toledo (PR), Lucas do Rio Verde (MT), Uberlândia (MG), Rio Verde (GO) e Concórdia (SC). Cada projeto receberá mentoria e investimento financeiro para garantir o impacto positivo nas comunidades.

Raquel Ogando, diretora de Reputação e Impacto Social da BRF, destacou que as iniciativas reforçam o compromisso da companhia em combater a perda de alimentos e gerar impacto socioambiental.

Conheça os vencedores

(Lucas do Rio Verde, MT) – Desenvolve soluções para reduzir desperdícios por meio de logística eficiente, segurança alimentar e gestão de resíduos. Embaixada Solidária (Toledo, PR) – Criará um Centro de Referência em Segurança Alimentar , com foco em capacitação profissional e sustentabilidade.

(Concórdia, SC e Rio Verde, GO) – Implementará para redistribuir excedentes alimentares, priorizando famílias chefiadas por mulheres negras e pardas. AMUR (Uberlândia, MG e Lajeado, RS) – Criado pela Universidade Federal de Uberlândia, busca fortalecer a agricultura familiar liderada por mulheres, promovendo segurança alimentar e geração de renda.