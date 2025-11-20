ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Oferecimento:

LOGOS_Lojas-Renner
Sem nome (500 x 300 px)
randoncorp
CBA_1c0d9a
HYDRO
GOV PARÁ
ALLOS
LOGO SITE AGROPALMA PRETO
epson

Incêndio foi controlado em seis minutos, diz organização da COP30

Treze pessoas foram antedidas no local por inalação de fumaça

Bombeiro corre para tentar controlar fogo em pavilhão da conferência (Reprodução /Reprodução)

Bombeiro corre para tentar controlar fogo em pavilhão da conferência (Reprodução /Reprodução)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 17h47.

O incêndio que interrompeu os trabalhos nesta quinta-feira na COP30, em Belém, foi controlado em seis minutos pelo Corpo de Bombeiros e agentes de segurança da ONU. A informação foi divulgada pela organização da conferência do clima no final da tarde.

Segundo o comunicado, 13 pessoas foram atendidas no local por inalarem fumaça. Eles seguem sendo monitorados.

Como medida de segurança, o governo brasileiro e a ONU decidiram, de forma conjunta, fechar temporariamente a Zona Azul, local do incêndio, enquanto os bombeiros fazem uma avaliação completa de segurança. Por enquanto, os trabalhos estão suspensos até, pelo menos, às 20h desta quinta.

Já as atividades na Zona Verde seguem normalmente.

Incêndio no início da tarde

Um incêndio atingiu o espaço da Blue Zone na COP30 nesta quinta-feira. O fogo causou a evacuação das pessoas que estavam no ambiente conhecido como Pavilhão dos Países, na entrada do evento, espaço onde acontecem negociações entre as nações.

 

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Exame (@exame)


A informação inicial é de que o incêndio começou no Climate Pavilion, próximo aos pavilhões chinês e italiano.

A organização da COP30 informou que o incêndio está controlado e não deixou feridos. Segundo a organização, "as equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local".

Em coletiva de imprensa, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que é provável que o incêndio tenha começado "próximo ao estande da China".

Acompanhe tudo sobre:COP30

Mais de ESG

COP30: 'Não há avanços se precisamos lembrar que existimos', diz Jurema Werneck

Ensaio: a diversidade da COP30 no Dia da Consciência Negra

COP30 coloca afrodescendentes no rascunho, mas evita tratar racismo ambiental

'Proteger vidas ou indústria fóssil': cientistas entregam ultimato para Lula

Mais na Exame

Brasil

Em que ambientes o racismo é mais frequente no Brasil, segundo pesquisa

Mundo

O elo incomum entre Netflix e MrBeast: a aposta em parques temáticos

Future of Money

Normas mais rígidas do BC inauguram ciclo virtuoso para ecossistema de ativos digitais

Casual

Francesca Monfrinatti e o luxo contemporâneo na moda nacional