Incêndio foi controlado em seis minutos, diz organização da COP30

O incêndio que interrompeu os trabalhos nesta quinta-feira na COP30, em Belém, foi controlado em seis minutos pelo Corpo de Bombeiros e agentes de segurança da ONU. A informação foi divulgada pela organização da conferência do clima no final da tarde.

Segundo o comunicado, 13 pessoas foram atendidas no local por inalarem fumaça. Eles seguem sendo monitorados.

Como medida de segurança, o governo brasileiro e a ONU decidiram, de forma conjunta, fechar temporariamente a Zona Azul, local do incêndio, enquanto os bombeiros fazem uma avaliação completa de segurança. Por enquanto, os trabalhos estão suspensos até, pelo menos, às 20h desta quinta.

Já as atividades na Zona Verde seguem normalmente.

Incêndio no início da tarde

Um incêndio atingiu o espaço da Blue Zone na COP30 nesta quinta-feira. O fogo causou a evacuação das pessoas que estavam no ambiente conhecido como Pavilhão dos Países, na entrada do evento, espaço onde acontecem negociações entre as nações.

A informação inicial é de que o incêndio começou no Climate Pavilion, próximo aos pavilhões chinês e italiano.

A organização da COP30 informou que o incêndio está controlado e não deixou feridos. Segundo a organização, "as equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local".

Em coletiva de imprensa, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que é provável que o incêndio tenha começado "próximo ao estande da China".