Após incêndio e caos, COP30 reabre Zona Azul, onde ocorrem negociações

A presidência da Conferência das Partes (COP30) informou na noite desta quinta-feira, 20, que reabriu parcialmente a Zona Azul, local onde se reúnem autoridades, delegados e diplomatas que participam das negociações. A área foi atingida por um incêndio na tarde de hoje, que exigiu a evacuação de todo o local e paralisou a conferência.

"Após uma avaliação de segurança, informamos que o local foi inspecionado e considerado seguro pelo Corpo de Bombeiros", diz nota da presidência da COP30.

Segundo a organização, as autoridades brasileiras "restabeleceram as condições de operação no espaço da conferência, obtiveram o alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros e devolveram a área à UNFCCC".

"Não haverá atividades plenárias na noite de hoje. As sessões plenárias de amanhã serão abertas às Partes e transmitidas online", afirma a nota.

A Zona Azul foi restabelecida e voltou a funcionar às 20h40 de hoje, complementa o texto.

A área afetada pelo incidente ficará isolada até a conclusão da conferência, prevista inicialmente para esta sexta-feira, 21.

Os trabalhos devem seguir normalmente amanhã, último dia do evento.

O incidente levou 19 pessoas a necessitarem de tratamento médico, 17 por inalação de fumaça e outras duas por crises de ansiedade com o susto.

Segundo a organização da COP, o incêndio foi apagado em seis minutos pelo Corpo de Bombeiros e agentes de segurança da ONU.

COP30: Pessoas aguardam do lado de fora após evacuação do evento (Leandro Fonseca /Exame)

Caos e fogo rápido

EXAME testemunhou diversas pessoas em estado de choque do lado de fora da conferência, após a evacuação.

Sunny Morgan, fundador do Movement for Debt and Reparations, organização que trabalha pelo financiamento climático, disse à reportagem da EXAME que estava numa palestra quando as chamas apareceram.

"Estava na plateia de uma apresentação sobre transição energética no pavilhão africano. Atrás de um dos palestrantes da mesa apareceu uma chama enorme. Em poucos segundos, tudo começou a pegar fogo no estande. Saímos o mais rápido que pudemos", contou. Ele disse que bombeiros e voluntários ajudaram os presentes no processo de evacuação da área.

Uma mulher nigeriana relatou que teve momentos de pânico. "Pessoas começaram a correr. As chamas estavam muito altas e foi muito assustador. Estou tremendo até agora", disse.

"Não esperava que algo assim pudesse ter acontecido." Foi isso que disse a chinesa Pan Yue, da Universidade de Helsinque. Ela disse que ouviu muitas pessoas gritando "fogo!" e saiu correndo. Pan falou que todos estavam confusos, inclusive as forças de segurança. "Ainda estou tremendo. Isso nunca aconteceu numa COP e espero que nunca mais aconteça", disse a chinesa.

Já o ativista ambiental Marcelo Rocha falou que, "do nada", a luz começou a piscar, com a fumaça e o fogo subindo. "Alguns civis tentaram apagar o incêndio com extintores, mas foi tudo muito rápido. Aí começamos a correr para o espaço da Blue Zone", disse.

Marcelo contou que, naquele momento, não parecia haver um plano de evacuação da área. "Ninguém tinha a chave do portão. Tivemos que esperar o caminhão dos bombeiros chegar com um alicate para quebrar e abrir para todo mundo sair", contou à reportagem da EXAME.