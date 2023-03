Heineken amplia compromissos socioambientais para sua nova fábrica, em MG

Com a expectativa de iniciar neste mês as obras de sua mais nova fábrica, que ficará em Passos (MG), a fabricante de cervejas Heineken resolveu assumir mais compromissos em prol do meio ambiente e da comunidade local, em complemento às ações anunciadas anteriormente, quando desisitiu de instalar a fábrica em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, a capital mineira.

Entre as iniciativas, está uma parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica para desenvolvimento de um programa permanente de recuperação e conservação florestal de áreas com função hídrica - preferencialmente em parques e reservas da região – por meio do fomento de viveiros para produção de mudas nativas. O trabalho também será fortalecido com o incentivo de iniciativas e organizações locais.

A cervejaria também passará a fazer parte do Programa Produtor de Águas da Agência Nacional de Águas (ANA), apoiando o Projeto Bocaina de Pagamento por Serviços Ambientais, que visa apoiar propriedades rurais localizadas na bacia que abastece a população da cidade. Serão três frentes de atuação: conservação e recuperação da cobertura vegetal natural; conservação do solo e da água; e saneamento ambiental rural. Um dos objetivos da iniciativa é gerar renda para os pequenos agricultores mediante o Pagamento por Serviços Ambientais.

Acordo com o Ministério Público de Minas Gerais

Todas as ações socioambientais foram sugeridas de forma voluntária pela cervejaria e estão

previstas em acordo firmado nesta manhã, no qual o grupo, o Ministério Público de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) se comprometem com a proteção do ecossistema local.

Agora, a companhia espera que as novas instalações sejam sua cervejaria mais sustentável no país. A companhia também tem fábricas em Jacareí (SP) e Ponta Grossa (PR). "Entendemos que quaisquer discussões em torno das políticas e práticas de preservação ambiental são extremamente importantes para garantir os avanços urgentes dessa agenda. Queremos fazer parte da solução, trabalhando em conjunto com especialistas, órgãos reguladores e com toda a sociedade”, diz, em nota, Mauro Homem, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativas da cervejaria.

Outros projetos socioambientais foram anunciados em 2022

O projeto da primeira cervejaria da empresa no Estado de Minas Gerais já contemplava processos e equipamentos com 100% de abastecimento por fontes de energia renovável, o que contribui para a meta de neutralidade de carbono do grupo. Também já previa a construção de um sistema de abastecimento hídrico que permitirá a ampliação da infraestrutura de disponibilidade e captação de água existente na cidade, que deve ser em benefício também à comunidade local.

A cidade de Passos também já está dentro do programa de geração distribuída de energia verde da marca Heineken, que permite que todos os moradores do município tenham acesso à energia renovável por meio de usinas sustentáveis como fazendas solares a partir de um cadastro simples e de forma 100% digital na plataforma da marca, sem necessidade de instalação em casa. O projeto oferece desconto na conta de luz. O mesmo vale para os bares e restaurantes locais, que podem receber até 15% de redução na conta mensal.

Além disso, a cervejaria firmou acordo para apoiar cooperativas de catadores da cidade e iniciativas locais de logística reversa de vidro, fomentando a cadeia da reciclagem. E, por meio do Instituto Heineken, a empresa impactará positivamente mais de 80 jovens em situação de vulnerabilidade para promover uma relação mais equilibrada com a bebida alcoólica.

Quando a Heineken vai inaugurar sua nova fábrica?

Com previsão de inauguração em 2025, a cervejaria da Heineken em Passos empregará 350 pessoas, além de gerar aproximadamente 11 mil empregos indiretos, e produzirá as marcas puro malte, como Heineken e Amstel, que são as principais apostas da companhia no país.