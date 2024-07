Evento em São Paulo discute etarismo e capacita profissionais com 50 anos ou mais

Nos dias 14 a 16 de agosto acontece o MaturiFest, festival que promove trabalho e empreendedorismo para o público com mais de 50 anos. Apresentando discussões como longevidade, reinvenções de carreira, empresas acolhedoras para diferentes gerações e envelhecimento saudável, o evento busca levar novas perspectivas sobre o trabalho e a idade de profissionais. O evento é realizado pela Maturi, empresa de recrutamento e seleção 50+.

Realizado em São Paulo e com transmissão nacional, a 7ª edição apresenta mais de 60 horas de palestras e oficinais que incentivam o combate ao etarismo nas empresas. O motivo é explicado por dados: de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações, quase 13,5 milhões de brasileiros acima dos 50 anos estão ativos. O problema é que as ocupações ofertadas para eles são, em sua maioria, de baixa remuneração e exigência educacional, como faxineiro, assistente administrativo e motorista de caminhão – as três profissionais mais ocupadas nessa faixa etária.

aposentadoria foi acelerado para alguns, enquanto outros sofreram com desligamentos justificados pela crise sanitária. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o número de desligamentos por aposentadorias pulou de 6.623 em 2019 para 13.388 em 2020 e 21.337 em 2021. A pandemia agravou a invisibilização de profissionais mais velhos, principalmente para aqueles acima dos 60 anos . O processo defoi acelerado para alguns, enquanto outros sofreram comjustificados pela crise sanitária. Segundo dados do(Caged), o número de desligamentos por aposentadorias pulou deem 2019 paraem 2020 eem 2021.

Outro problema é que após um desligamento, profissionais mais velhos enfrentam maiores dificuldades para serem recolocados após demissões, motivado pelo etarismo – preconceito motivado pela idade e que atinge principalmente pessoas mais velhas. Mórris Litvak, fundador da Maturi, conta sobre o que espera do festival. “É um ponto de encontro essencial para profissionais e empreendedores acima dos 50 anos, proporcionando um ambiente de troca e aprendizado valioso”, explica.

Pela primeira vez, o MaturiFest também contará com mentorias individuais, que buscam ajudar e conectar profissionais mais velhos em busca de mais oportunidades voltadas para carreira e negócios. Além dos painéis, os participantes também poderão participar de oficinas em temas como tecnologia, mudanças de carreira, empreendedorismo, empregabilidade e autoconhecimento.

Ainda entre as novidades, o MaturiFest apresenta o Acelera+50, espaço para que empreendedores apresentem seus negócios ao Banco Mercantil. O objetivo é selecionar uma empresa para receber R$ 20 mil, destinado à aceleração do empreendimento, além de uma consult–oria de seis meses que visa acompanhara evolução da empresa.

Uma feira de empreendedores 50+ também estará entre os destaques do evento, em que negócios comandados por profissionais mais velhos podem expor seus produtos e serviços. A ideia, de acordo com a organização do evento, é expandir a visibilidade dos negócios e possibilitar o networking entre os profissionais.

Entre os participantes convidados estão a atriz Claudia Raia; Milton Beck, diretor executivo do LinkedIn; Dilma Campos, atriz e CEO da Nossa Praia e o jornalista Ernesto Paglia.

As inscrições para o MaturiFest e estão abertas e incluem ingressos gratuitos e pagos para as duas modalidades: presencial, com até 1.500 inscrições, e online, que espera mais de 2.000 pessoas. A inscrição e mais informações podem ser acessadas a partir do site do evento. Além disso, 100 vagas para os ingressos VIPs também estão sendo disponibilizadas de forma gratuita, permitindo acesso às oficinas e mentorias exclusivas. O cadastro para as vagas limitadas é feito a partir deste link. O evento acontecerá na Rua Vergueiro, 1211, em São Paulo.