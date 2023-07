6ª edição do MaturiFest discutirá empreendedorismo e trabalho para pessoas com 50 anos ou mais

A sexta edição do festival de empreenderismo e trabalho para pessoas com 50 anos ou mais, MaturiFest, acontecerá nos dias 23 (apenas online), 24 e 25 de agosto (online e presencial), no prédio da FECAP, em São Paulo. Neste ano, serão realizados debates sobre mercado prateado (em referência aos cabelos grisalhos), segurança digital de dados, novas tecnologias, a saúde física e mental, upskilling e re-skilling, equidade e inclusão e o poder do networking.

O evento também conta com pessoas executivas para compartilhar experiências em diversidade etária e inclusão 50+ em companhias de diferentes setores. "O Festival nasceu há seis anos com o objetivo de ser um ponto de encontro para profissionais, empreendedores, líderes de negócios e especialistas acima dos 50 que buscam reciclar conhecimentos, reinventar suas carreiras e se inspirar com as melhores práticas do mercado”, conta Mórris Litvak, CEO e fundador da Maturi.

“Tivemos uma ótima experiência em 2022 com o formato híbrido, por isso, manteremos a dinâmica. A troca presencial é sempre muito rica, mas o online nos permite expandir o conhecimento e chegar a diferentes regiões do País, aumentando assim a nossa rede de atuação”, diz.

Durante o evento, serão lançados três estudos diferentes sobre trabalho, tecnologia e longevidade, os temas serão pautas para painéis e discussões. Entre os palestrantes confirmados estão: Alexandre da Silva, atual secretário nacional da Pessoa Idosa, Alexandre Kalache, ex-diretor do programa global de envelhecimento da OMS, Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, Elena Parras Duran, fundadora da 55+, Siyabulela Mandela, bisneto de Nelson Mandela e embaixador da mensagem de esperança, resiliência e luta por um mundo mais justo, Rita Almeida, estrategista sênior na AlmapBBDO, e Pedro Janot, ex-executivo. Participam também celebridades e formadores de opinião, como Ary Fontoura, Beth Goulart, Denise Fraga, Fabiana Scaranzi e Heloisa Perissé.

Serviço:

Ingresso presencial

- Acesso total ao evento (um dia online e dois presenciais) em São Paulo (FECAP) com direito a assistir a todos os painéis, palestras e oficinas práticas.

- Acesso online ao vivo caso não possa comparecer algum dia.

- Acesso às gravações do evento na plataforma MaturiAcademy por 8 meses para rever quando quiser.

- Bônus: 4 meses de acesso completo à MaturiAcademy com todos os cursos disponíveis.

Ingresso online

- Acesso às transmissões online ao vivo de todos os painéis e palestras durante os 3 dias do evento.

- Acesso às gravações do evento na plataforma MaturiAcademy por 6 meses para assistir no seu ritmo.

- Bônus: 3 meses de acesso completo à MaturiAcademy com todos os cursos disponíveis.