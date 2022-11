EUA promete manter agenda climática independente do resultado das eleições

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pretende manter a agenda climática mesmo em caso de vitória dos republicanos nas eleições legislativas desta terça-feira (8), afirmou o representante especial do governo americano para o clima, John Kerry, na COP27.

Os republicanos são favoritos para conquistar o controle do Congresso nas eleições, que significam uma 'avaliação' do governo Biden, que está na metade de seu mandato.

Uma vitória republicana na Câmara de Representantes e no Senado poderia precipitar o anúncio de uma candidatura do ex-presidente Donald Trump, que retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris de 2015 sobre a mudança climática. Biden incluiu o país novamente no pacto.

"Mesmo se não vencermos, o presidente Biden está mais determinado do que nunca a continuar o que estamos fazendo", disse Kerry.

"A maior parte do que estamos fazendo não pode ser modificado por ninguém que venha depois... O mercado tomou sua decisão sobre o que temos que fazer para responder à crise climática", acrescentou.

A COP27, que reúne quase 200 países, conclui nesta terça-feira o encontro de cúpula de governantes, com a participação de mais de 100 líderes mundiais.

Biden deve comparecer à conferência do clima na sexta-feira (11), após os resultados das eleições de meio de mandato.

Depois ele viajará ao Camboja para a reunião anual EUA-ASEAN e em seguida para a Indonésia, sede do encontro de cúpula do G20.



