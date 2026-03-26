Entre os latinos, a Bolívia tem a melhor posição no ranking qualidade do ar

Critérios de padrão seguro do ar são estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (Tao Zhang/Getty Images)
Publicado em 26 de março de 2026 às 13h53.
Um relatório apontou que apenas 13 países estão dentro dos padrões seguros para o ar estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Na listagem completa, a Bolívia é o primeiro país latino de destaque pela boa qualidade do ar e o Paquistão é o último colocado, sendo definido como o que possuí a pior qualidade do ranking.
O World Air Quality Report é elaborado pela empresa suíça IQAir, que mede a concentração de partículas finas e perigosas (PM2,5).
Essa análise varia de acordo com a poeira, fuligem de veículos, emissões industriais e compostos químicos no ar.
Dentro do grupo com melhor qualidade de ar, a Bolívia é o primeiro representante da América Latina e ocupa a 21ª posição, com concentração de 6,4 µg/m³.
O volume excede a concentração de até 5 µg/m³ estipulada como segura pela OMS e está no nível verde, que abrange paísess entre 5,1 µg/m³ a 10 µg/m³.
O Brasil está mais abaixo e é o 93° mais poluído da lista. O IQAir avaliou que o ar do país está no limite do nível verde, com concentração de 10 µg/m³.
Na avaliação das cidades, Chaclacayo, no Peru, é a mais poluída da América Latina (40,6 µg/m³) e ocupa 185ª posição no ranking mundial.
Entre as brasileiras, a cidade mais poluída é Taboão da Serra, com 18,1 µg/m³. Na listagem mundial, ela está na posição 1178ª.
Segundo a IQAir, apenas 13 países seguem os padrões definidos pela OMS.
Eles são os únicos que respeitam a concentração de até 5 µg/m³ que o órgão estabelece.
Entre a listagem das cidades, um número maior atende ao critérios de concentração de partículas da OMS.
Ainda assim, o número corresponde a 14% do mapa mundial, uma queda de 3% em comparação com os 17% registrados em 2024.Confira as 10 cidades com ar mais limpo.
A OMS classifica a qualidade do ar em sete níveis, sendo que apenas o primeiro respeita a concentração segura de partículas.
Para a OMS, a exposição por longos períodos ao ar de má qualidade pode causar problemas de saúde com gravidade semelhante aos causados por mudanças climáticas.
O contato com ar impróprio causa cerca de 7 milhões de mortes por ano e, em longos períodos, pode elevar o risco de câncer.