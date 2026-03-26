Entre os latinos, a Bolívia tem a melhor posição no ranking qualidade do ar

Um relatório apontou que apenas 13 países estão dentro dos padrões seguros para o ar estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Na listagem completa, a Bolívia é o primeiro país latino de destaque pela boa qualidade do ar e o Paquistão é o último colocado, sendo definido como o que possuí a pior qualidade do ranking.

O World Air Quality Report é elaborado pela empresa suíça IQAir, que mede a concentração de partículas finas e perigosas (PM2,5).

Essa análise varia de acordo com a poeira, fuligem de veículos, emissões industriais e compostos químicos no ar.

Classificação de países e cidades latinas no ranking

Dentro do grupo com melhor qualidade de ar, a Bolívia é o primeiro representante da América Latina e ocupa a 21ª posição, com concentração de 6,4 µg/m³.

O volume excede a concentração de até 5 µg/m³ estipulada como segura pela OMS e está no nível verde, que abrange paísess entre 5,1 µg/m³ a 10 µg/m³.

O Brasil está mais abaixo e é o 93° mais poluído da lista. O IQAir avaliou que o ar do país está no limite do nível verde, com concentração de 10 µg/m³.

Na avaliação das cidades, Chaclacayo, no Peru, é a mais poluída da América Latina (40,6 µg/m³) e ocupa 185ª posição no ranking mundial.

Entre as brasileiras, a cidade mais poluída é Taboão da Serra, com 18,1 µg/m³. Na listagem mundial, ela está na posição 1178ª.

13 países com melhor qualidade do ar

Segundo a IQAir, apenas 13 países seguem os padrões definidos pela OMS.

Eles são os únicos que respeitam a concentração de até 5 µg/m³ que o órgão estabelece.

Polinésia Francesa - 1,8 µg/m³; Porto Rico - 2,4 µg/m³; Ilhas Virgens Americanas - 2,5 µg/m³; Barbados - 2,6 µg/m³; Nova Caledônia - 3,6 µg/m³; Islândia - 3,7 µg/m³; Bermudas - 3,8 µg/m³; Ilha da Reunião - 4,3 µg/m³; Andorra - 4,3 µg/m³; Austrália - 4,4 µg/m³; Granada - 4,7 µg/m³; Panamá - 4,8 µg/m³; Estônia - 4,9 µg/m³;

Ranking das cidades com ar mais limpo

Entre a listagem das cidades, um número maior atende ao critérios de concentração de partículas da OMS.

Ainda assim, o número corresponde a 14% do mapa mundial, uma queda de 3% em comparação com os 17% registrados em 2024.

Confira as 10 cidades com ar mais limpo.

Nieuwoudtville, África do Sul - 1,0 µg/m³; Utö, Finlândia - 1,3 µg/m³; Lihue, Estados Unidos - 1,4 µg/m³; Honokaa, Estados Unidos - 1,4 µg/m³; Muonio, Finlândia - 1,4 µg/m³; Dexter, Estados Unidos - 1,5 µg/m³; Hiouchi, Estados Unidos - 1,5 µg/m³; Papete, Polinésia Francesa - 1,5 µg/m³; Ainaloa, Estados Unidos - 1, 6 µg/m³; Haines, Estados Unidos - 1,6 µg/m³;

Classificação da qualidade do ar pela OMS

A OMS classifica a qualidade do ar em sete níveis, sendo que apenas o primeiro respeita a concentração segura de partículas.

Azul - Até 5 µg/m³;

Até 5 µg/m³; Verde - Entre 5,1 µg/m³ e 10 µg/m³;

Entre 5,1 µg/m³ e 10 µg/m³; Amarelo - Entre 10,1 µg/m³ e 15 µg/m³;

Entre 10,1 µg/m³ e 15 µg/m³; Laranja - Entre 15,1 µg/m³ e 25 µg/m³;

Entre 15,1 µg/m³ e 25 µg/m³; Vermelho - Entre 25,1 µg/m³ e 35 µg/m³;

Entre 25,1 µg/m³ e 35 µg/m³; Lilás - Entre 35,1 µg/m³ e 50 µg/m³;

Entre 35,1 µg/m³ e 50 µg/m³; Roxo - Acima de 50,1 µg/m³;

Riscos da poluição do ar para saúde

Para a OMS, a exposição por longos períodos ao ar de má qualidade pode causar problemas de saúde com gravidade semelhante aos causados por mudanças climáticas.

O contato com ar impróprio causa cerca de 7 milhões de mortes por ano e, em longos períodos, pode elevar o risco de câncer.