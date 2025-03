Poluição extrema: a cidade onde o ar é 25 vezes pior que o recomendado pela OMS

Nova Délhi mantém a posição de capital mais poluída do mundo pelo sexto ano consecutivo, com uma concentração de PM2,5 de 91,8 microgramas por metro cúbico, muito acima do limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O ar tóxico da cidade afeta diretamente a saúde de seus mais de 30 milhões de habitantes, levando ao aumento de doenças respiratórias, cardiovasculares e até problemas de saúde mental. Além da capital, cidades satélites como Faridabad, Loni e Gurugram também aparecem entre as mais poluídas do planeta.

Um novo relatório da IQAir, empresa suíça especializada em monitoramento da qualidade do ar, revela um panorama alarmante da poluição global. Das 20 cidades mais poluídas do mundo, 19 estão localizadas na Ásia, com a Índia liderando o ranking, concentrando 13 dessas cidades.

O estudo se baseia na análise das partículas finas PM2,5, um dos poluentes mais perigosos, capazes de penetrar profundamente nos pulmões e na corrente sanguínea, causando sérios problemas de saúde.

Índia no centro da crise

A Índia, impulsionada pelo crescimento econômico movido a carvão e pelo congestionamento urbano, abriga a maioria das cidades mais poluídas do mundo. Byrnihat, uma cidade industrial no nordeste do país, registrou uma concentração de PM2,5 de 128,2 microgramas por metro cúbico, mais de 25 vezes o limite recomendado pela OMS. Moradores relatam problemas respiratórios e uso constante de máscaras como tentativa de se proteger da poluição.

Além da Índia, o Paquistão aparece com quatro cidades na lista, enquanto China e Cazaquistão têm uma cidade cada. A única cidade fora da Ásia a figurar no ranking é N’Djamena, capital do Chade, na África Central, tornando o país o mais poluído do mundo segundo o relatório.

O impacto na saúde e na expectativa de vida

A exposição prolongada às partículas PM2,5 está associada a uma série de problemas de saúde graves, como:

Doenças respiratórias : irritação e inflamação das vias respiratórias.

: irritação e inflamação das vias respiratórias. Doenças cardiovasculares : maior risco de infartos e AVCs.

: maior risco de infartos e AVCs. Câncer e problemas renais : aumento da incidência de câncer de pulmão e doenças nos rins.

: aumento da incidência de câncer de pulmão e doenças nos rins. Impactos na saúde mental: maior risco de depressão e ansiedade.

Na Índia, a poluição do ar reduz a expectativa de vida em cerca de 5,2 anos.

A China, que já figurou como o epicentro da poluição mundial, tem mostrado sinais de melhora na qualidade do ar, principalmente em Pequim e Xangai. O progresso foi impulsionado por campanhas contra a poluição e investimentos em energias renováveis, como solar e eólica. Mas a construção de novas usinas a carvão ameaça os avanços conquistados.

O relatório da IQAir alerta para a falta de monitoramento eficaz da qualidade do ar em diversas partes do mundo, especialmente no Sudeste Asiático e na África. Em muitos países, a ausência de estações de medição governamentais impede um diagnóstico preciso da poluição, dificultando a adoção de medidas eficazes.

O que pode ser feito?

A IQAir reforça a necessidade de ações urgentes para mitigar os impactos da poluição, incluindo: