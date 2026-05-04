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Empresas cobram aprovação do Redata para garantir investimentos em data centers

Setor de tecnologia e de energia definem projeto de isenção tributária parado no Congresso como essencial para a soberania nacional

O potencial do Brasil em data centers foi tema do evento Redes do Amanhã, da EXAME e PSR, em Brasília (Augusto Costa)

O potencial do Brasil em data centers foi tema do evento Redes do Amanhã, da EXAME e PSR, em Brasília (Augusto Costa)

Nivaldo Souza
Nivaldo Souza

Freelancer

Publicado em 4 de maio de 2026 às 16h30.

O Brasil atingiu 1,3 gigawatt (GW) de energia para projetos de data centers com contratos firmados.

Trata-se de energia capaz de abastecer uma cidade com três milhões de habitantes - número maior que capitais como Belo Horizonte, Brasília ou Salvador.

O consumo dos centros de processamento de dados pode triplicar até 2031, quando o investimento do setor atingir US$ 92 bilhões, segundo a Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia).

Mas para a indústria de equipamentos e o setor de energia, a concretização das projeções depende do Congresso aprovar o Redata (Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter).

O tema foi discutido no fórum “Redes do Amanhã", realizado na semana passada em Brasília pela Exame e a PSR.

“A decisão que o Brasil precisa tomar é uma decisão de Estado. Nós queremos ser protagonistas [em tecnologia] ou não?”, questionou Pedro Fonseca e Silva, gerente de expansão Odata, empresa especializada em equipamentos para data centers.

O Redata já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas aguarda desde fevereiro o aval do Senado. O programa foi apresentado pelo governo federal por meio do Projeto de Lei 278/2026, oferecendo incentivo fiscal para importação de suprimentos não produzidos no Brasil.

Mas a proposta entrou na lista dos elementos de tensão entre o Palácio do Planalto e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em razão da indicação de Jorge Messias para o STF (Supremo Tribunal Federal).

Silva, que também é vice-líder de infraestrutura digital da Brasscom, defendeu o Redata como necessário para abrir o mercado brasileiro para os centros de processamento de dados cada vez mais demandados pelo desenvolvimento da inteligência artificial e armazenamento em nuvem.

“Não faz sentido cobrar 50% de imposto de importação e perder investimentos. Nós queremos cobrar 2% ou 4% de imposto sobre investimentos que vão chegar a centenas de bilhões de dólares ou nós queremos cobrar 50% sobre nada?”, provocou.

O executivo citou dados para defender o benefício fiscal. “Aqui é 26% mais caro que os EUA para instalar um data center e 35% a mais que no Chile. Para o investidor acaba ficando fácil tomar uma decisão [de não vir].”.

Demanda aquecida

Para Fábio Nugnezi, vice-presidente de marketing e vendas da Hitachi Energy no Brasil, considerou o Redata uma questão de posicionamento do Brasil no cenário econômico global.

O país ocupa a 11° lugar no ranking global, com 204 data centers, segundo a Brasscom, com 60% da demanda de processamento de dados sendo realizada fora.

“Não podemos deixar de ter os data center aqui. É uma questão de soberania nacional”, disse.

O aumento de projetos em nível global tem sobrecarregado a cadeia produtiva de suprimentos.

Data centers surge no meio do nada. Não dá para comprar equipamentos em 18 meses. O planejamento do setor precisa ser muito bom equiparado aos demais”, informou.

Nugnezi disse que o Brasil precisa acelerar seu poder de atração de projetos para não ficar para trás. “Empresas como a nossa investem milhões em P&D (pesquisa e desenvolvimento). Existem tecnologias que podem ser aplicadas em outros países e replicadas aqui”, sugeriu.

Thiago Ivanoski Teixeira, diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais da EPE (Empresa de Pesquisa Energética), indicou que o país conta com 90% de fontes renováveis de energia e que pode elevar o nível de conexão dos data centers de grande porte nas redes de transmissão energéticas.

O engate na transmissão é novidade por aqui, onde a maioria dos centros por não serem muito grandes consomem energia se conectando diretamente à rede de distribuição.

“Temos como suprir a demanda por energia, temos competitividade do ponto de vista prático. É óbvio que tem uma série de elementos e sinais econômicos que precisam melhorar no Brasil. Mas do ponto de vista que a gente pensa o setor de data center no país e o sistema elétrico brasileiro, o match é total”, disse.

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