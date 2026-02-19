Natura conclui venda da Avon na Rússia por R$ 166 milhões

A Natura (NATU3) anunciou nesta quinta-feira, 19, a venda da Avon Rússia por 2,52 bilhões de rublos — o equivalente a cerca de 26,9 milhões de euros, ou R$ 166,3 milhões.

Com a transação, a companhia conclui a estratégia de simplificação corporativa iniciada após a aquisição da Avon e consolida o foco no crescimento na América Latina.

O movimento é mais um passo no desmonte da estrutura internacional herdada da antiga Natura &Co. Em janeiro, a empresa já havia concluído a venda de sua participação na Natura &Co UK Holdings Limited, holding responsável pela Avon International, para a gestora Regent LP.

Segundo fato relevante, os recursos da venda foram recebidos em 17 de fevereiro.

A alienação da operação russa ocorre em meio ao processo de reorganização iniciado após anos de pressão sobre margens e geração de caixa. Desde a aquisição da Avon, em 2020, a integração e o desempenho da marca passaram a pesar sobre os resultados consolidados.

O peso da Avon no balanço

Em agosto de 2025, o CEO da companhia, João Paulo Ferreira, afirmou que a Avon vinha impactando o balanço, tanto pelo processo de venda da operação internacional quanto pela consolidação da marca no Brasil.

“Nós ainda teremos dificuldades com a marca Avon ao longo desse ano, e a marca Natura compensa essas dificuldades”, disse o executivo à época.

Segundo ele, a Avon passa por um reposicionamento estratégico, com recomposição do funil de inovações. Os efeitos dessa reformulação, afirmou, são esperados apenas a partir de 2026.

A venda da operação na Rússia reduz a exposição internacional remanescente e encerra um ciclo iniciado com a expansão global da companhia. Agora, a estratégia volta-se ao fortalecimento das marcas na América Latina, principal mercado e fonte histórica de rentabilidade do grupo.