Em carta, povos indígenas pedem que OTCA interrompa a exploração de petróleo na Amazônia

Cerca de 50 organizações da sociedade civil e de povos indígenas assinaram uma carta aos líderes globais solicitando que a Amazônia se torne uma região livre da exploração e produção de petróleo. O pedido é que os governos sul-americanos protejam a biodiversidade, garantam os direitos dos povos originários e enfrentem a crise climática ao frear a expansão do petróleo.

O pedido acontece em meio a cúpula dos líderes que antecede a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Trata-se de uma conferência entre os oito países que compartilham do bioma, como Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O encontro deste ano, realizado em Bogotá (Colômbia) deve marcar a caminhada a partir das metas acertadas em 2023, quando a cúpula ocorreu em Belém.

Entre os temas discutidos estará a cooperação regional pela proteção da Amazônia e a garantia de bem-estar dos povos que vivem da floresta. De acordo com a secretaria de comunicação do Governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparecerá à Cúpula na sexta-feira, 22.

Exploração da Amazônica

Na carta, as organizações pedem que os Estados amazônicos assinem o Tratado de Não-Proliferação de Combustíveis Fósseis, mecanismo que busca frear o aquecimento global a partir da exploração fóssil. Laura Muñoz, responsável pela campanha do Tratado na América Latina, afirma que declarar a Amazônia livre de combustíveis fósseis seria um ato de justiça e um precedente global para reparar territórios e vidas. “Os governos podem saldar uma dívida histórica reconhecendo a liderança indígena que tem protegido e resguardado a Amazônia”, afirma.

A Associação dos Povos Indígenas do Rio Anebá é uma das organizações brasileiras signatárias da carta. Em nota, o Cacique Jonas Mura, coordenador da Associação, afirmou que a Amazônia brasileira é o coração do país, e que não se pode permitir às vésperas da COP30 que se continue autorizando a venda e a perfuração dos territórios. “Exigimos da OTCA que assuma essa responsabilidade histórica e ponha fim a todas as novas concessões de petróleo e gás na região”, afirmou.

Tomas Candia, Presidente da Confederação dos Povos Indígenas da Bolívia, afirmou que o país já vive décadas de contaminações causadas pela exploração petrolífera sem freio. “Se a OTCA adotar esta agenda, enviará uma mensagem histórica: que a Amazônia está sendo protegida de verdade e que se respeita a cultura e a vida de seus povos”, disse.

Leilão da ANP e a exploração da Foz do Amazonas

A carta aos líderes ocorre cerca de dois meses após um leilão da Agência Nacional de Petróleo autorizar a exploração de petróleo e gás na Bacia do Foz do Amazonas, área de 16 mil km² na região entre o Amapá e o Pará. Os consórcios incluem a Petrobras, ExxonMobil, Chevron e CNPC e teve uma arrecadação mínima de R$ 600 milhões.

As projeções indicam o potencial de descoberta de até 10 bilhões de barris de petróleo na Foz do Amazonas, o que poderia gerar movimentações econômicas superiores a R$ 1 trilhão. No entanto, a falta de avaliação ambientais preocupa especialistas e grupos indígenas.