Agenda30: plataforma quer unir empreendedores, ONGs e grandes empresas nas soluções para o clima

"A Amazônia não precisa ser salva. Ela precisa ser respeitada e escutada." A frase de Juliane Souza, coordenadora de comunicação e marketing do Sistema B, reflete uma visão que cresce entre especialistas e ativistas: a floresta deve ser tratada com o devido respeito e não como um problema a ser respeitado. Nessa direção, a Profile, agência de sustentabilidade, lança o projeto Agenda30, uma plataforma estratégica para conectar empresas a ações reais de impacto ambiental na Amazônia.

Com a realização da COP30 em Belém, prevista para novembro de 2025, a Amazônia se posiciona como o centro das discussões globais sobre o clima. Espera-se que o evento, o primeiro da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas a ser realizado na região amazônica, atraia 60 mil participantes e gere investimentos de R$4,7 bilhões. Nesse cenário, a Profile aposta na iniciativa para ajudar as empresas a se conectarem a soluções tangíveis que beneficiem tanto a floresta quanto as comunidades locais.

Força da Amazônia na COP

O Agenda30 foca em proporcionar uma plataforma de imersão em territórios amazônicos, campanhas de letramento climático e a realização de eventos com foco no clima. Rodrigo Cunha, CEO da Profile, conversou com a EXAME e explica a estratégia. "Agenda30 é a resposta da nossa trajetória em sustentabilidade 2013, quando escolhemos só trabalhar com geração de impacto positivo e ESG. Pensamos em oferecer um meio para que o setor privado possa conversar, aprender, trocar ideias e contatos. Esse evento, como o TEDxAmazônia, é uma oportunidade de conectar todos na agenda da transição climática."

A inclusão das comunidades locais, especialmente os povos indígenas, nas soluções sustentáveis é uma prioridade do Agenda30. "A Amazônia não precisa ser salva. Esse termo não nos representa e não representa a demanda hoje da floresta", afirma Juliane Souza, executiva quilombola. A Profile, ao focar no impacto direto nas comunidades, busca unir o desenvolvimento que respeite os saberes tradicionais e o apoio a preservação da floresta de maneira sustentável.

O trabalho passa ainda por conectar diferentes atores, como empreendedores, startups, grandes empresas e organizações do terceiro setor na busca por soluções possíveis e escaláveis para o bem-estar da floresta.

Oportunidades e desafios para a COP30

À medida que a COP30 se aproxima, cresce a pressão sobre o setor privado para que se posicione de forma ativa na transição climática. A realização do evento na Amazônia coloca as empresas sob os holofotes, exigindo que suas ações sejam concretas e que, de fato, contribuam para soluções sustentáveis. Para Rodrigo Cunha, a COP30 representa uma oportunidade única para as marcas mostrarem seu compromisso com o meio ambiente.

Flora Bitancourt, líder da World Climate Foundation no Brasil, também sublinha a importância das agendas preparatórias para garantir avanços reais: "Todas as agendas pré-COP são essenciais para chegarmos à COP dando novos passos, deixando para discutir no evento tudo que for essencial para conter o avanço das mudanças do clima", afirma. Para ela, o engajamento das empresas antes da conferência será decisivo para que as soluções climáticas propostas realmente gerem resultados a longo prazo.