Canadá promete até US$ 400 milhões ao TFFF e deixa fundo de florestas a US$ 1,7 bi da meta

Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá: aporte ao TFFF reduz a US$ 1,7 bi o que falta para a meta de US$ 10 bi até dezembro. (AFP)
Editora ESG
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 04h12.
Antália, Turquia - O Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo idealizado pelo Brasil para remunerar países que mantêm suas florestas em pé, ganhou neste domingo, 15, um novo investidor: o Canadá.
O primeiro-ministro Mark Carney anunciou uma contribuição inicial de até 560 milhões de dólares canadenses (cerca de US$ 400 milhões, ou R$ 2 bilhões), a serem desembolsados ao longo de quatro anos.
O anúncio foi feito em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à margem da cúpula da Asean, em Manila, nas Filipinas.
O governo canadense não informou se o valor entra como capital, empréstimo ou garantia, nem se haverá condições para a liberação.
Com o aporte, os compromissos com o fundo chegam a cerca de US$ 8,3 bilhões (R$ 41,5 bilhões), contando a contribuição de filantropias anunciada na COP31. Faltanto, assim, aproximadamente US$ 1,7 bilhão (R$ 8,5 bilhões) para a meta de US$ 10 bilhões até 31 de dezembro.
O anúncio vem quatro dias depois de a cúpula sobre florestas da COP31, em Antália, terminar sem novos governos.
Na ocasião, fontes ouvidas reservadamente pela EXAME apontavam o Canadá como uma das apostas para fechar a conta até dezembro, apesar dos sinais de recuo.
Ao anunciar o aporte, Carney disse que os canadenses sempre entenderam a responsabilidade de proteger a natureza “em nosso próprio quintal e ao redor do mundo”.
O valor integra o compromisso do Canadá de destinar mais de 13 bilhões de dólares canadenses em financiamento climático a países em desenvolvimento até 2031.
O canadense ainda destacou como a contribuição ajudará o TFFF a atingir as metas de captação necessárias para iniciar as operações.
O primeiro-ministro ainda se comprometeu a trabalhar com parceiros para ampliar a adesão, já que a viabilidade financeira do fundo depende de apoio contínuo.
Carney, porém, faltou às duas últimas conferências do clima da ONU, a COP30, em Belém, e a COP31, em Antália, e vinha sendo fortemente criticado por grupos ambientalistas em seu país.
Desde agosto, o Canadá é alvo de tarifas de 50% dos Estados Unidos e precisou socorrer setores atingidos - o que, segundo as mesmas fontes ouvidas pela EXAME, ajudou a adiar a decisão sobre o TFFF.
Segundo nota do Itamaraty, Carney também parabenizou Lula pela vitória eleitoral e pela liderança do Brasil nas áreas social e ambiental.
Os dois se comprometeram a trabalhar pela conclusão do acordo comercial entre Mercosul e Canadá nos próximos meses.
O primeiro-ministro prometeu visitar o Brasil no primeiro trimestre de 2027, acompanhado de uma delegação empresarial. Lula e Carney também trataram da reforma da ONU.
O TFFF opera como um fundo patrimonial. O dinheiro de governos e investidores é aplicado, e o rendimento remunera os países que preservam suas florestas, com pagamentos vinculados a resultados verificados por satélite.
Ao menos 20% dos recursos vão para povos indígenas e comunidades locais.
Na descrição do governo canadense, o fundo busca US$ 35 bilhões de governos e instituições patrocinadoras para alavancar até US$ 140 bilhões em investimento privado.
Quando estiver plenamente operacional, deve proteger mais de 1 bilhão de hectares de florestas tropicais em mais de 70 países.
Antes do Canadá, haviam se comprometido com o fundo Noruega, Alemanha, Brasil, Indonésia, França, Luxemburgo, Reino Unido, Holanda e Portugal.
A Noruega, maior aportadora, condicionou seus US$ 3 bilhões a que o TFFF alcance os US$ 10 bilhões até o fim de 2026.
Além do aporte, o fundo ainda precisa ser constituído formalmente em Luxemburgo e abrir uma conta bancária para receber os recursos, etapa também prevista para dezembro.