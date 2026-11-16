A IA está criando líderes mais produtivos ou mais dependentes?

A inteligência artificial acelera análises, mas cabe aos líderes formular boas perguntas, exercer pensamento crítico e assumir decisões (Robin Hann/Shutterstock)
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Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10h00.
Segundo Lucas Rezende, cofundador e CEO da empresa de tecnologia Guiando, o avanço da inteligência artificial nas empresas exige líderes com pensamento crítico para transformar análises rápidas em decisões estratégicas. O relatório Work Trend Index 2026, da empresa Microsoft, aponta que apenas 26% dos usuários da tecnologia veem alinhamento claro entre suas lideranças sobre o uso da ferramenta.
Por Lucas Rezende*
A inteligência artificial chegou ao ambiente corporativo com uma promessa difícil de ignorar: fazer mais, em menos tempo e com menos esforço. Hoje, executivos conseguem analisar relatórios, organizar informações e construir cenários estratégicos em poucos minutos.
Mas uma pergunta merece atenção: estamos formando líderes mais preparados ou apenas profissionais que aprenderam a encontrar respostas com maior velocidade?
Segundo o Work Trend Index 2026, da Microsoft, apenas 26% dos usuários de inteligência artificial entrevistados afirmam que suas lideranças estão claramente alinhadas sobre o uso da tecnologia.
O dado revela uma contradição: enquanto a adoção das ferramentas avança, muitas organizações ainda enfrentam dificuldades para definir como utilizá-las estrategicamente.
Ao longo da minha trajetória empreendedora e à frente da Guiando, aprendi que uma empresa não se torna eficiente simplesmente porque dispõe de informações e ferramentas. É preciso estabelecer prioridades, interpretar indicadores, desenvolver pessoas e transformar decisões em ações concretas.
A IA pode ampliar nossa capacidade de análise, mas não substitui a responsabilidade de decidir.
Imagine uma empresa que enfrenta queda de rentabilidade. Com inteligência artificial, seu gestor consegue identificar contratos deficitários, simular cenários financeiros e projetar resultados.
Entretanto, o verdadeiro desafio começa depois: quais investimentos preservar? Como comunicar decisões difíceis? De que maneira equilibrar resultados imediatos com a sustentabilidade do negócio?
Nenhum algoritmo conhece integralmente as relações de confiança, os conflitos internos e as consequências humanas de uma decisão.
Um dos principais equívocos é confundir produtividade com qualidade de gestão. Executar dez tarefas no tempo em que antes realizávamos duas não significa, necessariamente, criar mais valor. Em alguns casos, podemos simplesmente estar acelerando processos que deveriam ser questionados.
Uma empresa com reuniões improdutivas, indicadores mal definidos e responsabilidades pouco claras não será transformada apenas pela adoção de ferramentas inteligentes. Poderá produzir relatórios mais rapidamente, mas continuará enfrentando os mesmos problemas estruturais.
Essa reflexão está presente no meu livro Liderança Imperfeita – A história de um CEO improvável, no qual o protagonista assume uma organização acreditando que seus problemas são operacionais.
Aos poucos, descobre que os maiores obstáculos estão na cultura, na resistência às mudanças e na dificuldade de transformar estratégias em resultados.
A história evidencia algo que considero ainda mais relevante diante do avanço tecnológico: ferramentas podem acelerar processos, mas não conseguem, sozinhas, construir confiança, desenvolver equipes ou mudar comportamentos.
Por isso, a inteligência artificial precisa ser discutida também como uma questão de liderança.
Quem será responsável pelas decisões apoiadas por algoritmos? Como garantir que os profissionais mantenham autonomia e pensamento crítico? De que maneira os ganhos de produtividade serão convertidos em resultados sustentáveis?
À medida que a inteligência artificial se torna mais acessível, obter respostas rápidas deixa de representar, isoladamente, um diferencial competitivo. O verdadeiro valor estará na capacidade de formular boas perguntas, identificar problemas relevantes e transformar informações em decisões.
Os líderes não precisam competir com a velocidade das máquinas, mas desenvolver competências que a tecnologia não substitui: discernimento, comunicação, empatia e responsabilidade.
Acredito que as empresas mais competitivas não serão necessariamente aquelas que adotarem inteligência artificial primeiro, mas as que conseguirem combinar tecnologia com uma gestão consistente e preparada para lidar com mudanças.
Afinal, a inteligência artificial pode nos ajudar a encontrar caminhos. Mas continua sendo nossa responsabilidade decidir para onde queremos ir e quais consequências estamos dispostos a assumir.
*Lucas Rezende é cofundador e CEO da Guiando, empresa de tecnologia que atende grandes marcas como Boticário, Burger King e Starbucks, adquirida em 2026 pela Selbetti. Cresceu em uma família de comerciantes e trabalha desde a adolescência. É formado em Sistemas de Informação e Administração (UFJF), possui MBA em Gestão de Negócios (IBMEC) e participou de programa de Inovação e Empreendedorismo na Universidade de Stanford (EUA). À frente da Guiando, conduziu duas operações de M&A. “Liderança Imperfeita” é seu livro de estreia e o primeiro livro de uma trilogia planejada pelo autor.
Segundo o relatório Work Trend Index 2026, da Microsoft, apenas 26% dos usuários de inteligência artificial entrevistados afirmam que suas lideranças estão claramente alinhadas sobre o uso da tecnologia. O levantamento indica que a adoção das ferramentas avança mais rápido do que a definição estratégica sobre como aplicá-las nas organizações.
Segundo Lucas Rezende, cofundador e CEO da Guiando, a inteligência artificial amplia a capacidade de análise e simula cenários, mas não substitui a responsabilidade humana de tomar decisões. Nenhum algoritmo conhece integralmente as relações de confiança, os conflitos internos e as consequências humanas das escolhas corporativas.
De acordo com Lucas Rezende, o principal equívoco é confundir ganho de produtividade com qualidade de gestão. Acelerar tarefas em empresas com reuniões improdutivas, indicadores mal definidos e responsabilidades pouco claras apenas gera relatórios mais rápidos sem resolver problemas estruturais.
Segundo Lucas Rezende, os líderes devem desenvolver discernimento, comunicação, empatia, responsabilidade e pensamento crítico, competências que a tecnologia não substitui. À medida que respostas rápidas se tornam acessíveis, o diferencial passa a ser formular boas perguntas e transformar informações em decisões.
De acordo com o autor Lucas Rezende, o livro Liderança Imperfeita – A história de um CEO improvável retrata um executivo que assume uma organização acreditando enfrentar problemas operacionais, mas descobre que os maiores desafios estão na cultura, na resistência às mudanças e na execução estratégica. A obra é o livro de estreia de uma trilogia planejada pelo executivo.