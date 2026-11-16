Na semana decisiva, Antália precisa destravar a herança de Belém e definir sua mensagem política

Antália, Turquia — A COP31 entra nesta segunda-feira, 16, na reta final em Antália, na Turquia, e é agora que a conferência do clima da ONU muda de natureza. O encerramento está previsto para sexta-feira, 20, mas há os sinais de sempre de que a negociação deve passar dessa data, e a presidência australiana já evitou se comprometer com um dia para o fim.

A primeira semana teve a cúpula de líderes, discursos e anúncios. Já a segunda é a dos ministros, quando os textos saem das mãos dos técnicos e passam para as decisões políticas.

“A primeira semana tem o summit: os líderes vêm, fazem muitos discursos, muitas promessas, trazem alguns pledges”, disse à EXAME Ana Toni, CEO da COP30. “A segunda semana, quando alguns ministros chegam, a negociação sai do lado mais técnico e vai pro lado mais político.”

Em Antália, porém, a política chega com uma pauta pouco vistosa. Segundo Toni, a agenda está cheia, mas quase tudo nela é operacional: trata de como colocar em prática o que já foi decidido em Belém.

O exemplo mais claro é o mecanismo de transição justa, criado para apoiar trabalhadores e comunidades afetados pela descarbonização e chamado de mecanismo Belém-Antália para transições justas globais (BAM). “A gente já decidiu na COP30 que vamos ter o mecanismo. O que a gente está discutindo agora é como é que vai ser operacionalizado, se vai ser regionalmente, se vai ser globalmente”, afirmou.

Muitos temas, nenhuma manchete

Com os indicadores de adaptação, que servem para medir se um país está mais preparado para os impactos do clima, acontece o mesmo. Eles foram acordados em Belém, e agora a discussão é como aplicá-los. “Nenhum desses temas é manchete pra vocês, jornalistas”, disse Toni. “Você não vai falar da operacionalização de uma coisa ou outra.”

Ser pouco vistoso, contudo, não torna o trabalho mais fácil. Os dois principais compromissos que Belém deixou para Antália chegam à semana final sem acordo à vista.

O rascunho do programa de trabalho sobre financiamento climático circula entre os negociadores desde a noite de sexta-feira, 13, e tem 15 páginas, 83 trechos entre colchetes (o jargão da ONU para o que ainda não tem consenso) e cinco opções concorrentes, segundo a Carbon Brief.

No centro da disputa está o Artigo 9.1 do Acordo de Paris, que obriga os países desenvolvidos a financiar os países em desenvolvimento. Os Países em Desenvolvimento Afins (LMDC), grupo que inclui Índia, China e o Grupo Árabe defendem metas específicas para cada país rico. A União Europeia e o Reino Unido preferem uma abordagem “não prescritiva, não punitiva”. Os dois lados não concordam nem sobre quando o programa começou a contar.

O texto do mecanismo de transição justa, divulgado na mesma noite e com horas de atraso, tem 43 conjuntos de colchetes e 16 opções. O formato em dois níveis, um voltado a políticas e outro à implementação, começou a se definir, mas a origem dos recursos continua em aberto. Anabella Rosemberg, da Rede de Ação Climática (CAN) Internacional, classificou o texto como “muito fraco”.

Os temas mais espinhosos agora estão nas mãos de duplas de ministros: França e Filipinas cuidam do financiamento, México e Polônia da transição justa. Mais de 112 ministros estão inscritos. Como um mecanismo sem dinheiro depende do programa de financiamento, uma frente pode virar moeda de troca para a outra na reta final.

Em Antália, o desafio já não é criar instrumentos, e sim fazê-los funcionar. É um trabalho menos visível, mas é nele que se decide se Belém sai do papel.

Além dessas frentes, a disputa política da semana deve se concentrar na chamada decisão de capa (cover decision), um texto político que fica acima das decisões técnicas e resume a mensagem da conferência.

Segundo Toni, trata-se de um documento “que não é mandatado”: “Não foi previsto, as partes não pediram. Quem está propondo são as presidências, e aí é sempre mais difícil para as partes aprovarem.” Como as decisões da ONU exigem consenso entre quase 200 partes, um texto sem origem no processo formal começa a negociação em desvantagem.

Toni também corrigiu uma confusão frequente. O texto do Mutirão, aprovado em Belém, não foi uma decisão de capa no sentido estrito. A presidência brasileira reuniu num só documento demandas que os próprios países já levavam à mesa, como comércio, finanças e mais ambição nas NDCs (as metas climáticas nacionais).

“Decisão de capa é uma iniciativa de uma presidência que fala: quero fazer uma decisão de capa e quero consenso de todos”, explicou.

Há outros formatos possíveis, como uma declaração ou uma proclamação da conferência, cada um com um peso jurídico um pouco diferente. “Todas têm o mesmo objetivo, que é mandar uma mensagem política sobre um, dois, dez temas que a presidência ache necessários.”

O que Turquia e Austrália querem pôr no texto

A COP31 tem uma presidência dividida: a Turquia sedia e preside a conferência, e a Austrália preside as negociações. Os dois países já apresentaram suas prioridades para a capa, e a principal delas é a meta de eletrificação “35 até 35”.

“Nossa meta é elevar essa participação a 35% até 2035”, afirmou Murat Kurum, presidente da COP31 e ministro do Meio Ambiente da Turquia.

O australiano Chris Bowen, presidente das negociações, informou que consultava as delegações sobre a possibilidade de incluir a meta na decisão final, que também traz temas de oceanos.

As presidências pediram ainda que os demais países indicassem o que consideram prioritário. “A semana que vem vai ser um pouco disso: se precisamos de uma decisão de capa, se pode ser um outro instrumento legal, o que deveria estar dentro, que temas. Por isso acho que vai ser bem animada”, disse Toni.

Segundo ela, não houve surpresa: “Os nossos anfitriões haviam falado que queriam uma decisão de capa já faz uns seis meses. Eles não estão escondendo.”

Duas salas, uma delegação

A decisão de capa e as negociações técnicas correm em paralelo, e isso é motivo de queixa. Os mais prejudicados são os países em desenvolvimento, que costumam levar delegações menores.

“Ou eu vou estar na sala que está discutindo a operacionalização do mecanismo de transição justa ou dos indicadores de adaptação, ou vou estar na sala que está discutindo a capa. Que horas a gente vai fazer tudo?”, disse Toni, resumindo a questão. “Tem muita reclamação. Se rouba tempo, se não rouba tempo... Isso é um debate.”

De Belém à prática

O Brasil chega a Antália sem a presidência da conferência, mas com o legado de Belém e um governo confirmado por mais quatro anos. Para Toni, a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pesa na recepção à delegação.

“Se um governo perde uma eleição e vem pra COP, você está conversando com quem? Com o governo que acabou ou com o governo que vai começar?”, disse. Ela lembrou o caso da delegação americana em Baku, na COP29, logo depois da eleição de Donald Trump. Segundo ela, há “uma expectativa desse papel mais continuado do Brasil para os próximos anos nas COPs”.

Boa parte da programação desta segunda, que tem como foco ciência, indústria e tecnologia, gira em torno de compromissos assumidos em Belém.

Ana Toni participa, com ministros, de um evento paralelo que dá sequência à conferência de Santa Marta, na Colômbia. A pauta é como financiar a transição para longe dos combustíveis fósseis antes do segundo Balanço Global (GST), a avaliação periódica do Acordo de Paris. A agenda é das 11h30 às 13h, no horário de Antália, na Side Event Room 4, Blue Zone.

Em seguida, das 13h às 15h, Azerbaijão, Brasil, Turquia e Austrália, que formam a troika das últimas presidências e a atual, apresentam o relatório da Missão Belém para 1,5.

A missão foi lançada pelas partes na COP30 dentro da decisão do Mutirão Global, e o relatório reúne oportunidades, barreiras e soluções para manter o limite de 1,5°C ao alcance e reforçar a adaptação e a resiliência. A reunião acontece na Meeting Room 19, Blue Zone.

À tarde, Brasil, Noruega e The Nature Conservancy fazem um balanço do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). O mecanismo, liderado pelo Brasil, paga países por resultados na conservação de florestas e agora avança para a implementação. Após o recente aporte do Canadá, o fundo já chega a US$ 8,2 bilhões, apenas US$ 1,8 abaixo da meta necessária até o fim de 2026.

O fundo já corre contra o tempo: a Noruega depende da garantia de US$ 10 bilhões para obter o apoio do seu Parlamento para destinaar US$ 2 bilhões. O mesmo acontece com a Alemanha, que prometeu 1 bilhão de euros ao longo de dez anos, mas também aguarda a aprovação legislativa.

No Pavilhão do Brasil, parceiros avaliam o Plano No Organic Waste (NOW), que busca reduzir as emissões de metano dos resíduos orgânicos.

O dia termina com uma atualização do Fórum Integrado sobre Mudança do Clima e Comércio (IFCCT), lançado na COP30, sobre como a cooperação entre clima e comércio pode apoiar a adaptação e as transições de baixo carbono. O tema ganha peso porque as questões de comércio e de financiamento para adaptação ficaram fora da agenda formal de negociação.

Na agenda do ministro João Paulo Capobianco, do meio ambiente e mudança do clima, a principal agenda é o diálogo de alto nível sobre Tecnologia e Inovação para o Manejo Integrado do Fogo e a Resiliência a Incêndios Florestais. A reunião acontece às 14h, na Special Event Room 2, na Zona Azul. Ele também integra a conversa sobre o TFFF às 16h45.

Enquanto isso, os principais grupos negociadores tomam a palavra nesta segunda-feira, e as duplas ministeriais começam as consultas para levar à plenária final os textos de financiamento e de transição justa, além da eventual decisão de capa.