Conheça 5 cases do ranking de “Melhores do ESG” da EXAME para se inspirar

Três letras compõem a sigla que tem orientado a atuação de empresas ao redor do mundo. Hoje, o ritmo de desenvolvimento e crescimento sustentável das corporações está intimamente ligado à adoção de práticas de ESG.

Analistas e pesquisadores são categóricos ao avaliar o tema: questões ligadas ao meio ambiente, sociedade e governança vão orientar as discussões sobre o futuro e já estão relacionados ao desempenho dos negócios. De acordo com a Universidade de Cornell, a cada US$ 4 investidos, pelo menos US$ 1 é destinado para ESG.

Mas, afinal, como funciona o ESG na prática? Como as empresas aplicam isso e quais os benefícios?

Para saber como o termo se aplica no dia a dia das organizações, conheça cinco cases de empresas, dos mais diversos setores, que souberam implementar as práticas de ESG e como esses exemplos geram impactos positivos para as comunidades ao redor do mundo:

1. Raízen (Energia)

A Raízen, vencedora na categoria Energia, do guia Melhores de ESG, promovido pela EXAME, está entre os principais grupos empresariais privados do Brasil, produzindo e vendendo energia renovável para diversos cantos do mundo. Como parte de um setor responsável pela emissão de 19% dos gases poluentes lançados na atmosfera em 2019 — o que impacta diretamente no clima — a Raízen cumpre um importante papel no combate às mudanças climáticas.

A companhia mirando uma economia de baixo carbono estabeleceu quatro eixos que guiam suas ações, como a gestão de emissões de gases de efeito estufa, incorporação do tema na tomada de decisão atrelada à governança, impulsionamento da transição energética e incentivo ao seu ecossistema para fortalecer a agenda positiva nessa frente. Além das ações, a Raízen definiu metas públicas para o atingimento desses objetivos, como a redução de 10% da pegada de carbono do açúcar e etanol até 2030.

2. Suzano (Celulose e Papel)

Maior produtora mundial de celulose, a brasileira Suzano, reconhecida por sua atuação durante a pandemia pelo guia Melhores de ESG, da Exame, tem um grande desafio na preservação do meio ambiente, visto que sua atuação está relacionada à extração do composto nos eucaliptos.

Sua estratégia ambiental é, portanto, embasada no controle e diminuição de impactos negativos de suas atividades. Além de cultivar e colher árvores para produção de bioprodutos, a Suzano planta e preserva árvores nativas em mais de 35% de suas áreas, conservando a biodiversidade, o solo e os rios.

Com isso, a empresa consegue capturar e manter estocados mais de 270 milhões de toneladas de CO 2 , ajudando na diminuição dos efeitos das mudanças climáticas e na conservação dos recursos hídricos e da polinização, por exemplo.

3. Ambev (Bebidas)

Buscando ir além da categoria e extrapolando as fronteiras da produção de cervejas, a Ambev — que conquistou o posto em Bebidas e Comidas, do guia Melhores de ESG, da EXAME — quer agora dar um novo passo rumo ao seu reconhecimento como plataforma de marcas e serviços.

A companhia possui metas ambiciosas para ter 100% de seu portfólio em embalagens retornáveis ou feitas majoritariamente de conteúdo reciclado até 2025.

A Ambev incentiva a cultura do retornável no Brasil e estimula o uso de conteúdo reciclado em seus produtos. Um exemplo é o Guaraná Antarctica, que conseguiu ser a primeira marca de refrigerantes a ter a produção de suas garrafas PET feita com plástico 100% reciclado, batendo uma meta proposta em 2012.

4. O Boticário (Cosméticos e Perfumaria)

Atento ao desafio de proporcionar ambientes de trabalhos mais diversos e inclusivos, o Grupo O Boticário — que também figura no guia Melhores de ESG, na categoria Bem-Estar — conta, desde 2019, com um setor estruturado de diversidade, equidade e inclusão, cujo papel é estabelecer metas palpáveis e cotidianas pela ampliação da valorização da pluralidade.

Entre as metas do grupo estão, até 2023, dispor de um quadro com pelo menos 50% de colaboradores pretos e ter pelo menos 25% de pessoas pretas em lideranças corporativas.

Até 2025, o objetivo é contar com pelo menos 50% de mulheres em cargos de diretoria e, até 2030, garantir a representatividade de grupos minorizados nos cargos de liderança, proporcionar o aumento progressivo de compras afirmativas para estimular o empreendedorismo de grupos minorizados, ter 100% dos produtos concebidos com a participação desses mesmos grupos, além de oferecer um portfólio de produtos inclusivos e diversos, considerando inclusive diferentes estilos de vidas.

5. Itaú (Finanças)

Maior e mais valioso banco da América Latina, o Itaú — vencedor na categoria Impacto na Pandemia, do guia Melhores de ESG, da EXAME — entende a importância da acessibilidade e inclusão para todos os empreendedores brasileiros, e, por isso, busca oferecer produtos e serviços que melhorem a gestão financeira desses negócios.

O compromisso que mantém com a comunidade contribui para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. É por isso que a instituição apoia a frente de empreendedorismo para ampliar o desenvolvimento social no país. Com uma forte atuação em ESG, o Itaú reavaliou sua estratégia e atualizou suas metas, estimulando ainda mais independência e inclusão financeira com a criação do iti, banco digital e gratuito.

A proposta da plataforma é contribuir para o crescimento de 300 mil micro, pequenas e médias empresas até 2026, oferecendo apoio à gestão e às decisões estratégicas, abertura de novos mercados, assessoria para recuperação financeira e acesso às melhores fontes de financiamento para crescimento.

Entender alguns cases de sucesso é essencial para que você comece a aprender a parte prática do ESG.

