Um Cristo Redentor de água é desperdiçado a cada seis segundos no Brasil

No Brasil, o equivalente ao volume de um Cristo Redentor cheio de água potável é perdido a cada seis segundos. O dado de um estudo do Instituto Trata Brasil ajuda a dimensionar um problema estrutural e liga um alerta neste Dia Mundial da Água: o desperdício hídrico supera a capacidade de grandes sistemas de distribuição e expõe falhas estruturais no saneamento.
Por ano, são 5,8 bilhões de metros cúbicos de água desperdiçados. O volume impressiona e representa 6.346 piscinas olímpicas ou a quase seis vezes a capacidade do Sistema Cantareira, principal reservatório que abastece a Região Metropolitana de São Paulo.
Grande parte dessas perdas ocorre antes mesmo de a água chegar às torneiras. Vazamentos, fraudes, ligações clandestinas e falhas operacionais são responsáveis por mais de 3 bilhões de metros cúbicos desperdiçados anualmente.
Esse volume seria suficiente para abastecer cerca de 50 milhões de pessoas, um número superior aos aproximadamente 34 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso regular à água tratada.
O contraste evidencia o gargalo do saneamento no país: enquanto milhões enfrentam escassez, uma parcela significativa do recurso natural se perde no caminho.
Impactos que vão além do desperdício
As perdas de água não representam apenas ineficiência operacional. Elas geram efeitos em cadeia que atingem o meio ambiente, a economia e a qualidade de vida da população.
Quando há desperdício elevado, aumenta-se a necessidade de captar água em novos mananciais, pressionando rios e reservatórios naturais. Além disso, todo o processo de tratamento que envolve energia, produtos químicos e infraestrutura também é "jogado fora".
Do ponto de vista econômico, as perdas encarecem o sistema como um todo. Companhias de saneamento precisam investir mais para compensar o volume perdido, custo que pode ser repassado ao consumidor.
Um desafio histórico, apesar de avanços
O Brasil convive há décadas com índices elevados de perdas na distribuição de água. Em média, cerca de 40% da água tratada no país não chega ao destino final, segundo dados recorrentes do setor.
Especialistas apontam que a redução desse índice passa por investimentos em infraestrutura, modernização das redes, combate a fraudes e uso de tecnologias de monitoramento.
Por outro lado, iniciativas mostram que é possível avançar. Em Campinas (SP), por exemplo, sistemas inteligentes de gestão de redes permitiram economizar mais de 370 mil metros cúbicos de água em um ano, demonstrando o potencial de redução quando há investimento e gestão eficiente.
O desafio se mostra ainda mais urgente diante das mudanças climáticas e as crescentes pressões sobre os recursos hídricos. Com eventos extremos cada vez mais frequentes, preservar cada litro de água tratada deixa de ser apenas eficiência e passa a ser uma necessidade.
-
1/45
Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG
(Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG)
-
2/45
Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
3/45
LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
4/45
3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio
(3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio)
-
5/45
SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio
(SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio)
-
6/45
Kepler Weber: empresa encerrou terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 51,6 milhões, uma queda de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado
(Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio)
-
7/45
Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas
(Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas)
-
8/45
Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
9/45
Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
10/45
Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Magazine Luiza)
-
11/45
Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
12/45
Mercado Livre: maior dia de vendas da história aconteceu no 11.11, com alta de 56% nos acessos.
(Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
13/45
Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
14/45
WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
15/45
Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
16/45
MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário
(MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
17/45
Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
18/45
Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
19/45
Copel: vencedora na categoria Energia
(Copel: vencedora na categoria Energia)
-
20/45
Isa Energia: destaque na categoria Energia
(Isa Energia: destaque na categoria Energia)
-
21/45
Cemig: destaque na categoria Energia
(Cemig: destaque na categoria Energia)
-
22/45
Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza
(Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
23/45
Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
24/45
Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
25/45
Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia
(Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia)
-
26/45
ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
27/45
Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
28/45
Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário
(Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário)
-
29/45
C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi
(C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)
-
30/45
Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo
(Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo)
-
31/45
Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
32/45
Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
33/45
Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
34/45
Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
35/45
Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas
(Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
36/45
Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
37/45
Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde
(Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)
-
38/45
Sabin: destaque na categoria Saúde
(Sabin: destaque na categoria Saúde)
-
39/45
Fleury: destaque na categoria Saúde
(Fleury: destaque na categoria Saúde)
-
40/45
EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística
(EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística)
-
41/45
Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística
(Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)
-
42/45
Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística
(Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)
-
43/45
Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
44/45
Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
45/45
Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)