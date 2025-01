China bate recordes na expansão das energias renováveis em 2024

A China acelerou a transição energética em 2024, expandindo significativamente sua capacidade de geração de energia renovável. Segundo a Agência Nacional de Energia, o país adicionou 373 milhões de quilowatts à sua capacidade instalada de fontes limpas, um aumento de 23% em relação a 2023. Esse crescimento representou 86% da nova capacidade instalada no setor elétrico, consolidando o avanço da energia limpa na matriz energética chinesa.

Crescimento expressivo na capacidade instalada

Ao final de 2024, a capacidade instalada total de energias renováveis na China atingiu 1,889 bilhão de quilowatts, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Essa expansão fez com que as fontes renováveis representassem cerca de 56% da capacidade total instalada do país.

Os destaques foram:

Energia solar fotovoltaica: 887 milhões de quilowatts

Energia eólica: 521 milhões de quilowatts

Hidrelétrica: 436 milhões de quilowatts

Biomassa: 46 milhões de quilowatts

Produção de energia limpa em alta

A geração de energia renovável atingiu 3,46 trilhões de quilowatts-hora, um aumento de 19% em relação a 2023, respondendo por 35% da eletricidade total gerada no país.

A produção combinada de energia solar e eólica chegou a 1,83 trilhão de quilowatts-hora, um crescimento de 27%, volume equivalente ao consumo do setor terciário chinês no período.

A maior parte do crescimento no consumo de eletricidade da China em 2024 foi suprida pelas fontes renováveis. Do total de 541,9 bilhões de quilowatts-hora adicionados ao consumo nacional, 86% vieram de energia limpa.

Hidrelétrica: estabilidade e segurança energética

A China ampliou em 13,78 milhões de quilowatts a capacidade instalada de hidrelétricas em 2024. Desse total, 6,25 milhões de quilowatts vieram de hidrelétricas convencionais e 7,53 milhões de quilowatts de usinas de bombeamento. Ao final do ano, a capacidade total do setor atingiu 436 milhões de quilowatts.

A geração hidrelétrica alcançou 1,42 trilhão de quilowatts-hora, com um tempo médio de utilização das grandes usinas de 3.349 horas ao longo do ano.

Energia eólica: avanço contínuo

A capacidade instalada de energia eólica cresceu 79,82 milhões de quilowatts em 2024, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. A energia eólica terrestre continua predominante, respondendo por 75,79 milhões de quilowatts da nova capacidade, enquanto a offshore adicionou 4,04 milhões de quilowatts.

A geração total do setor atingiu 991,6 bilhões de quilowatts-hora, um crescimento de 16%, com uma taxa de utilização de 95,9%.

Energia solar: expansão acelerada

O setor fotovoltaico registrou um crescimento de 278 milhões de quilowatts em nova capacidade instalada, um aumento de 28% em relação a 2023.

Energia solar centralizada: 159 milhões de quilowatts

Energia solar distribuída: 118 milhões de quilowatts

Com isso, a capacidade total de energia solar atingiu 886 milhões de quilowatts até o final do ano, um salto de 45%. A geração solar alcançou 834,1 bilhões de quilowatts-hora, com um crescimento de 44% e uma taxa média de utilização de 96,8%.

Energia de biomassa: crescimento moderado

A capacidade instalada de energia de biomassa aumentou em 1,85 milhão de quilowatts em 2024, atingindo um total de 45,99 milhões de quilowatts no final do ano, um crescimento de 4%.

A geração desse segmento somou 208,3 bilhões de quilowatts-hora, um avanço de 5% em relação a 2023.

O avanço da China na transição energética reflete o compromisso do país com a descarbonização e a segurança energética. Com investimentos contínuos em infraestrutura renovável e políticas de incentivo à sustentabilidade, a China consolida sua posição como líder global na produção e uso de energias limpas, preparando-se para um futuro de baixo carbono e maior eficiência energética.