BTG Pactual lança programa de aceleração social com foco em diversidade e inclusão

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), em parceria com a Ação Social para Igualdade das Diferenças (ASID Brasil), abre as inscrições do BTG Soma Diversidade, programa de aceleração voltado às organizações sociais que atuem com medidas de inclusão social, equidade e diversidade.

Serão selecionadas dez organizações que terão acesso a mais de 60 horas de aulas e workshops com profissionais referência no setor, que abordarão temáticas de liderança de alto impacto, modelo de negócios, sustentabilidade financeira e expansão de impacto. Além disso, as organizações receberão mentorias com especialistas do BTG Pactual. No total, serão seis meses de capacitação e mentoria online.

São elegíveis projetos que atuem nas temáticas: negócio social, de impacto, ou outro tipo de organização com foco social, com ou sem fins lucrativos. Outra exigência é ter, no mínimo, um ano de existência formal, comprovável por meio de estatuto ou contrato social, e atestar a sua atuação em linha com a proposta da promoção da equidade, diversidade e inclusão de um ou mais dos seguintes públicos minoritários: mulheres, pessoas com deficiência, negras e pardas ou LGBTQIAP+.

“Estamos muito felizes com os resultados do BTG Soma que, em quase três anos de existência, já capacitou 36 organizações. Já tínhamos o programa com enfoque em Educação e Meio Ambiente, pilares de atuação do BTG, mas entendemos que fazia sentido ampliar a capacitação abrangendo as temáticas da Diversidade e Inclusão, por acreditar e apoiar a causa”, diz Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Como nas outras edições, o BTG Soma Diversidade contará com um comitê social, formado por grandes nomes do mercado, entre eles, Morena Carvalho, sócia do BTG Pactual, Maitê Lourenço, CEO e Fundadora da BlackRocks Startups e Leonardo Gontijo, Diretor do Instituto Mano Down.

“O BTG Soma beneficia muita gente. O programa consegue acelerar a maturidade da administração de uma organização e a expansão do seu impacto social. Isso só é possível pela jornada muito assertiva que o programa proporciona”, afirma Isabela Bonet, CEO da ASID Brasil.

Desde 2020 o BTG Pactual fomenta o desenvolvimento institucional e a sustentabilidade financeira de organizações brasileiras por meio do BTG Soma, que está na 4ª edição e, a partir deste ano, contará com três edições em frentes de atuações diferentes: uma focada em educação, outra direcionada a iniciativas de meio ambiente e, agora, um programa voltado para diversidade e inclusão.

Até agora, o programa apoiou 36 instituições com mais de 350 horas de capacitação e workshops, além de quase mil horas de mentoria, ministradas por mais de 140 voluntários do BTG. Em média, as ONGs que passam pelo programa alcançam mais de 90% das metas estipuladas no plano de desenvolvimento do programa. Entre os temas trabalhados estão liderança e gestão, sustentabilidade financeira e expansão de impacto.

Para participar da seleção, as organizações precisam se inscrever até 19 de agosto no site.

