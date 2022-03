BTG lança programa de aceleração social focado em meio ambiente

O BTG Pactual, que pertence ao grupo que controla a EXAME, lança nesta segunda-feira, 7, a quarta edição do BTG Soma, programa de aceleração de organizações da sociedade civil. O enfoque, dessa vez, estará na área de meio ambiente: serão selecionadas dez organizações que atuam na conservação dos biomas Pantanal, Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia.

“Com dois anos de existência, o BTG Soma desempenha um papel importante no ecossistema de negócios de impacto social”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG. “A busca pelo programa cresceu e dividi-lo em dois foi um processo natural para que a gente possa direcionar esforços para temas tão importantes quanto educação e meio ambiente, causas que apoiamos através da área de responsabilidade social do banco.”

O programa foi criado durante a pandemia, num momento em que o banco e outras companhias de grande porte buscavam maneiras para mitigar os impactos da parada econômica. “A ajuda financeira era importante, porém, outros tipos de doações, como o tempo das pessoas, poderiam ter um impacto ainda maior. As organizações precisavam de um conhecimento que a gente tinha”, afirma Martha Leonardis, sócia do banco e head de responsabilidade social e eventos.

As três primeiras edições, focadas em educação, capacitaram 26 ONGs com mais de 300 horas de workshops e mentorias. No grupo de meio ambiente, a carga horária será de 54 horas, porém, as aulas abordarão temas mais complexos. “As organizações ambientais são maiores e mais consolidadas em termos de gestão do que as de educação”, diz Leonardis.

Para o banco, o programa traz benefícios. Esse modelo de parceria focado em conhecimento gera uma aproximação entre a liderança e os funcionários, que são encorajados a atuar juntos no desenvolvimento das organizações. Clientes de grande porte, especialmente family offices, também se envolvem. “Há uma transformação muito grande nas instituições impactadas e no próprio banco”, afirma Leonardis. “Passada a pandemia, os desafios vão continuar. A desigualdade é muito grande e vivenciamos novas tragédias, como as chuvas. Nosso objetivo é perenizar os investimentos sociais.”

Veja como participar

Para participar do BTG Soma Meio Ambiente é preciso ser uma organização, com ou sem fins lucrativos, com pelo menos um ano de atividade e CNPJ ativo no ato da inscrição. A organização precisa ter impacto direto na conservação ambiental em um dos quatro biomas do projeto, atuando através de eixos como (porém não restrito):

Geração de renda em ou para comunidades vulneráveis,

desenvolvimento ou estímulo de cadeias sustentáveis,

atividades de proteção a fauna e flora,

atividades de pesquisa e advocacy,

promoção da cultura e dos saberes tradicionais,

técnicas de produção e cultivo de agroecológicos

O Programa contará com um comitê social, formado por grandes nomes do mercado, entre eles, o empresário e fundador do Instituto Atá, Alex Atala, Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Boticário e Alexandre Bossi, investidor, presidente da SOS Pantanal e vice-presidente da Onçafari, que irão apoiar na análise das organizações e estratégias traçadas para o BTG Soma Meio Ambiente.

O processo de seleção passará por quatro etapas:

Análise das inscrições via formulário 1a etapa de qualificação: análise do vídeo de apresentação 2a etapa de qualificação: entrevista individual Avaliação final do Comitê do BTG Soma Meio Ambiente

As inscrições vão do dia 07/03 ao dia 31/03 e a participação no processo seletivo é gratuita. Para mais detalhes, basta acessar o site: https://prosas.com.br/editais/10803-btg-soma-meio-ambiente