Amazônia tem 1,79 milhão de hectares em terras indígenas com potencial de restauração

As terras indígenas estão entre as áreas mais preservadas do Brasil, mas também carregam marcas do avanço de pastagens, da agricultura e da mineração.
Só na Amazônia, 1,79 milhão de hectares dentro desses territórios têm potencial de restauração.
É o que revela um novo estudo divulgado pela The Nature Conservancy: 952,3 mil hectares do total são classificados como áreas degradadas, ocupadas predominantemente por pastagens, enquanto outros 24,4 mil hectares são destinados à agricultura e 18,9 mil hectares, à mineração.
Há ainda 840,5 mil hectares de vegetação secundária, aquelas áreas que já passaram por algum tipo de intervenção e estão em processo de regeneração.
No entanto, o desafio não se resume a identificar onde falta vegetação. Em terras indígenas, decidir o que restaurar, onde e de que maneira envolve questões que vão da disponibilidade de água e conservação da biodiversidade à geração de renda e manutenção dos modos de vida das comunidades.
É a partir dessa lógica que a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), em parceria com a TNC, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) e o programa britânico UK PACT, desenvolveu um sistema para reunir informações e ajudar a definir quais territórios e áreas devem ser priorizados em projetos de conservação e restauração.
Em vez de considerar apenas o grau de degradação, a ferramenta cruza dados sobre governança territorial, biodiversidade, água, mudanças climáticas, sustentabilidade, educação, saúde e modos de vida indígenas. O sistema está, por enquanto, disponível para uso interno.
Restaurar não é só plantar árvores
A ideia por trás da iniciativa parte de um esclarecimento importante: recuperar uma área dentro de uma terra indígena não significa necessariamente devolver a paisagem a uma determinada configuração de floresta.
A restauração pode envolver a recuperação de nascentes e cursos d'água, sistemas agroflorestais, produção de alimentos, coleta de sementes e mudas e outras atividades capazes de conciliar vegetação nativa com o uso do território pelas comunidades.
Por isso, uma área bastante degradada não necessariamente será a primeira da fila. A metodologia considera também o impacto que a recuperação pode ter sobre segurança hídrica, biodiversidade, adaptação às mudanças climáticas e condições de vida da população local.
A governança é outro componente: entre os indicadores analisados está, por exemplo, a existência de Instrumentos de Gestão Ambiental e Territorial Indígena (IGATI), usados para organizar o planejamento e o manejo dos territórios.
Segundo os idealizadores, os critérios foram definidos com a participação de lideranças indígenas, inclusive na escolha dos indicadores e das fontes de informação. Ao todo, nove grandes categorias são utilizadas para cruzar os dados e apoiar a definição das prioridades.
A intenção é evitar uma abordagem em que as comunidades apareçam apenas como beneficiárias de projetos definidos externamente. Na prática, o modelo busca incorporá-las desde a escolha das áreas até etapas como produção de sementes e mudas, implementação e acompanhamento da recuperação.
Pressão existe mesmo em áreas preservadas
As terras indígenas continuam sendo algumas das principais barreiras à perda de vegetação nativa no país.
Segundo o Relatório Anual do Desmatamento do MapBiomas divulgado em 2026, esses territórios responderam por apenas 1,7% de toda a perda de vegetação nativa registrada no Brasil entre 2019 e 2025.
Mas os especialistas ressaltam que isso não significa "ausência de pressão". O avanço do uso do solo alcança as bordas e, em determinados casos, o interior dos territórios.
Áreas atingidas por ilícitos ambientais também podem estar submetidas a embargos e obrigações de reparação, fatores que interferem na definição e no financiamento dos projetos de recuperação.
O levantamento ressalta que a restauração deve ser acompanhada por ações de prevenção e pelo fortalecimento da gestão territorial, de forma a reduzir as pressões que continuam incidindo sobre as terras indígenas.
Outra necessidade apontada é conectar as áreas identificadas como prioritárias a fontes de financiamento e instrumentos capazes de viabilizar os projetos.
Além dos recursos, a recuperação demanda formação técnica e estrutura para que as próprias comunidades possam definir prioridades, produzir e coletar sementes e mudas e acompanhar a evolução das áreas restauradas.
Meta brasileira aumenta a escala do desafio
A discussão ganha peso diante das metas assumidas pelo Brasil. O Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg) estabelece a recuperação de 12 milhões de hectares até 2030.
Mais recentemente, durante a COP17 da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, em Ulaanbaatar, na Mongólia, o país se comprometeu a restaurar mais de 16,3 milhões de hectares de terras degradadas até o fim da década.
O compromisso engloba diferentes frentes, como recuperação de vegetação nativa, sistemas agroflorestais, unidades de conservação, áreas de preservação permanente, bacias hidrográficas e territórios indígenas.
Na Amazônia, os 1,79 milhão de hectares identificados em terras indígenas mostram que há espaço relevante para avançar. Agora, o próximo passo é definir onde a restauração é mais urgente e, principalmente, qual tipo de recuperação faz sentido para cada território.
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado -fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria -
Foto: Leandro Fonseca
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Amazonia
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Amazonia
(Amazonia)
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
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Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas
Foto: Leandro Fonseca
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Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
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Embarcação no Rio Amazonas
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Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
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Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
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Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
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Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Barco no Rio Amazonas
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Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
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Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
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Ribeirinhos no rio Amazonas
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Trecho de floresta no Pará
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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(Notiê Amazonia -3 Crédito Wesley Diego Emes)
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Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
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(Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)
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Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
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Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha
foto: Leandro Fonseca
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Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol
foto: Leandro Fonseca
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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As árvores da Amazônia estão cada vez maiores, mas vivem em um equilíbrio delicado
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Rio Negro, na Amazônia
(Amazônia)
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Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
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Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
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Abaetuba no Pará - Amazonia -
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data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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Abaetuba no Pará - Amazonia -
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(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
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Abaetuba no Pará - Amazonia -
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(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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Abaetuba no Pará - Amazonia -
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(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)