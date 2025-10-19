Whirlpool, da Brastemp, recicla 2 milhões de eletrodomésticos em programa de logística reversa

A fabricante de eletroeletrônicos Whirlpool completa dois anos de operação do seu Sistema Individual de Logística Reversa de Eletroeletrônicos com números expressivos: foram retiradas do descarte inadequado mais de 93 mil toneladas de aparelhos, volume que representa cerca de 2 milhões de unidades que receberam destinação ambientalmente correta.

Lançada em 2023, a iniciativa gratuita da dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid facilita o descarte consciente de equipamentos eletrônicos de qualquer fabricante, independentemente do porte ou das condições de funcionamento, estimulando práticas sustentáveis em escala nacional.

A infraestrutura atual abrange 17 mil pontos de entrega voluntária (PEVs) espalhados pelas 5.558 cidades brasileiras — cobertura de 100% do território municipal. Além da rede física, a companhia disponibiliza serviço de retirada em domicílio sem custo para o consumidor.

Logística reversa de eletroeletrônicos

A mecânica de uso é descomplicada: aparelhos de até 30 kg podem ser deixados em qualquer PEV. Para produtos mais pesados, acima desse limite, há a alternativa de agendamento para busca no endereço do cliente, sem qualquer taxa. Nessa mesma retirada, é possível incluir outros itens menores, otimizando o processo para quem deseja descartar múltiplos equipamentos.

Uma vez coletados, os eletrodomésticos seguem para centrais de triagem gerenciadas por parceiros da Circular Brain, empresa que operacionaliza o sistema. Nessas instalações, cada produto passa por desmontagem e trituração, separando componentes como plástico, metal e vidro. Esses materiais ganham nova vida em outras aplicações industriais, diminuindo a necessidade de extração de matérias-primas virgens e reduzindo o impacto ambiental.

"Criar um sistema individual e sem custo para o consumidor nos colocou na vanguarda de um debate urgente no Brasil, provando que é viável unir inovação e compromisso ambiental em dimensão continental", comenta Bernardo Gallina, vice-presidente Jurídico, Compliance e Assuntos Corporativos da Whirlpool para a América Latina.

Paralelamente à logística reversa, a fabricante mantém outro programa que evita o descarte prematuro: a recuperação e revenda de seminovos. Produtos devolvidos à empresa passam por análise criteriosa e, quando viável, recebem reparos, higienização e nova embalagem antes de retornarem ao mercado com garantia de fábrica pela plataforma Compra Certa.

A estratégia democratiza o acesso às marcas do grupo, incentiva consumo responsável e estende a vida-útil dos aparelhos. Até setembro de 2025, foram reoperadas 26.905 unidades, prolongando significativamente seu período de vida útil.