Com crédito mais caro, dona da Brastemp quer dobrar exportações a partir do Brasil

Em 2024, a Whirlpool Brasil, dona das marcas Brastemp e Consul, voltou a ver crescimento mais acelerado das suas vendas.

O faturamento da companhia subiu 12,6% e chegou aos R$ 13 bilhões, consolidando o mercado brasileiro como o segundo maior dentro do grupo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Já o lucro líquido mais do que triplicou, passando de R$ 254 milhões em 2023 para R$ 911 milhões ao fim de 2024.

O resultado, diz Gustavo Ambar, VP da Whirlpool Brasil, deixa a fabricante de eletrodomésticos “confortável” para 2025, mas ainda atenta para como o consumo deve se desenrolar ao longo do ano.

A expectativa da empresa é de que o primeiro semestre seja de crescimento de vendas de pelo menos um dígito.

O problema está a partir do segundo semestre – quando parte do mercado já projeta juros básicos acima do patamar de 15%, o que tende a frear o consumo de produtos altamente dependentes de crédito como os de linha branca (geladeiras, fogões e máquinas lava-roupa, por exemplo).

Por isso a empresa está estudando seu pipeline de investimentos. Ao longo dos últimos dois anos investiu R$ 850 milhões, sendo grande parte destinada à renovação de seus parques industriais – algo na ordem de 3% a 4% da receita.

No primeiro semestre, esse percentual deve seguir parecido. Para depois é que “não há clareza”, diz o executivo.

“Não significa que vamos tirar o pé do Brasil, mas significa que sejamos talvez mais criteriosos nas escolhas. Naturalmente, se a coisa for para o lado mais difícil, talvez nós tenhamos que calibrar isso, mas estamos confiantes de que temos tempo para reverter.”

Parte das escolhas criteriosas da empresa passa por aumentar a fatia de exportações das fábricas no país. Hoje, esse percentual é de apenas 2% a 3% do que é produzido. A meta de curto a médio prazo, conta o executivo, é dobrar esse montante.

Os países da América Latina são os principais destinos, com destaque para Colômbia e Argentina – onde no último ano o desempenho melhorou pela redução da hiperinflação, que passou de 212% para 117%.

“Estamos bem posicionados para aumentar nossa competitividade e expandir nossas exportações, aproveitando a modernização das plantas e a melhoria na eficiência”, diz Ambar.

De olho no mercado interno, a companhia também quer se adaptar a um momento de consumo menos aquecido.

Enquanto espera que o governo decida por “algum estímulo de crédito ou qualquer forma de subsídio que melhore a confiança do consumidor”, a Whirlpool vê as duas marcas principais como vantagem para jogar nas duas pontas de consumo: das classes C e D com Consul e A e B com Brastemp.

“Somos a única multinacional do Brasil com duas marcas genuinamente brasileiras e com força de marca nas classes em que se posicionam. O interessante disso é que de acordo com os ciclos econômicos ou mesmo com as questões microeconômicas, conseguimos balancear o papel dessas duas marcas”, afirma o executivo.

Mas a adaptação do portfólio também é um caminho. Especialmente para o consumidor de Consul, a capacidade de caber no bolso é essencial, defende Ambar. Ele exemplifica: uma geladeira que pode ter até 10 prateleiras pode ser relançada com seis ou oito prateleiras, diminuindo a quantidade de material utilizado e tornando o produto mais barato.

“Podemos tirar, por exemplo, funcionalidades de produtos que o consumidor não utiliza. É uma forma de trazer condição para o consumidor de classe C e D renovar seus eletrodomésticos”, afirma Ambar, que diz haver, ainda uma demanda latente por renovação do parque brasileiro de eletrodomésticos.

Os lançamentos também fazem parte dessa estratégia -- e funcionam. Nos últimos dois anos, a companhia lançou mais de 40 produtos, que responderam por mais de 60% da receita e deixaram a demanda não esfriar.