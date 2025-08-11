ESG

BNDES Garagem abre inscrições para programa de aceleração de startups e negócios de impacto

Com foco em economia verde, educação e saúde, programa acelera até 100 startups neste ciclo e premia até R$ 160 mil para os negócios mais destacados

BNDES Garagem prevê que até 2028 um total de 400 empresas de impacto sejam beneficiadas (Jasmin Merdan/Getty Images)

BNDES Garagem prevê que até 2028 um total de 400 empresas de impacto sejam beneficiadas (Jasmin Merdan/Getty Images)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15h42.

Última atualização em 11 de agosto de 2025 às 15h47.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira, 11, o lançamento do novo ciclo do BNDES Garagem, programa gratuito de apoio a empreendedores e startups de impacto. Com prêmios de até R$ 160 mil, a fase, que começa em novembro, vai selecionar até 100 negócios focados em áreas estratégicas como economia verde, educação, saúde, periferias e economia azul.

O programa será dividido em dois módulos: Criação, voltado para empresas em fase inicial, e Tração, para startups em crescimento. Ao todo, 50 startups serão aceleradas em cada módulo, somando 100 negócios até o final do ciclo. Os dez negócios mais destacados ao longo do processo, que vai até 2026, receberão prêmios que variam entre R$ 32 mil e R$ 160 mil, dependendo do módulo.

Entre as novidades deste ciclo está o Prêmio Mais Brasil, que visa apoiar startups das regiões Norte e Nordeste, além de negócios voltados para as periferias, com valores de R$ 20 mil em Criação e R$ 30 mil para empreendedores do módulo Tração.

Oportunidades para negócios de impacto

Com a Quintessa como aceleradora, o BNDES Garagem promete não só apoiar o desenvolvimento das startups, mas também proporcionar mentorias, conexões com investidores e conteúdos voltados para inovação e empreendedorismo de impacto. O programa, que já acelerou mais de 300 startups, prevê que até 2028 um total de 400 empresas de impacto sejam beneficiadas ao longo dos quatro ciclos.

A iniciativa também segue com a prioridade em critérios de diversidade, com a exigência de que 40% das startups sejam sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e representem a raça e gênero no país.

“O BNDES Garagem é um compromisso estratégico do Banco com o futuro do Brasil. Estamos fomentando soluções para os grandes desafios nacionais, como geração de emprego, sustentabilidade e redução das desigualdades”, afirmou Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Como a governança e o ESG estão redesenhando o papel da liderança?

No ciclo anterior, realizado em 2024, o BNDES Garagem recebeu 1.840 inscrições e apoiou 100 startups, com prêmios totais de R$ 720 mil. A edição gerou mais de R$ 21 milhões em valor movimentado e contribuiu para 21 novos contratos fechados, além de mais de 600 conexões estratégicas entre empreendedores e investidores.

A nova chamada pública para este ciclo já está aberta, e as startups interessadas poderão acessar mais informações a partir do site do BNDES Garagem.

