BNDES Garagem: quais são as startups de impacto que receberam até R$ 720 mil A lista de vencedores do programa contempla 10 negócios e no topo estão a WeCare e a Orby, ambas lideradas por mulheres e protagonistas no cenário de inovação social e saúde

Ao longo do programa, mais de 100 negócios geraram 21 novos contratos que somam R$21 milhões (Thithawat_s/Getty Images)