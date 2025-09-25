ESG

Banco do Brasil capta US$ 100 milhões para financiar projetos sustentáveis

Operação foi anunciada durante a Semana do Clima em Nova York e será executada em parceria com o Credit Agricole CIB

A captação integra o Programa Eco Invest Brasil, do governo federal (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16h35.

O Banco do Brasil concluiu uma captação internacional de US$ 100 milhões destinada ao financiamento de projetos sustentáveis no Brasil. O negócio foi anunciado nesta quarta-feira, 24, durante a Assembleia da ONU, em Nova York, evento que reúne líderes mundiais e que discutiu o financiamento climático.

A captação integra o Programa Eco Invest Brasil, do governo federal, criado para impulsionar projetos da transição energética e ecológica, acelerando a busca por investimentos verdes no país.

COP30: acesse o canal do WhatsApp da EXAME sobre a Conferência do Clima do ONU e saiba das novidades!

O valor será aplicado no refinanciamento de operações de crédito já vinculadas a iniciativas de baixo carbono, como projetos de energia renovável e agricultura sustentável.

A operação foi estruturada como "Green Repo" - modalidade de captação que tem ganhado espaço entre instituições financeiras comprometidas com metas ambientais. O Credit Agricole CIB, banco francês especializado em finanças corporativas, atua como parceiro na transação, que tem prazo de dois anos.

Investimento na transição verde

Francisco Lassalvia, vice-presidente de Negócios de Atacado do Banco do Brasil, afirma que o passo é uma parcela da atuação do BB na transição verde. “Entre os principais compromissos estão a ampliação da carteira de crédito sustentável para R$ 500 bilhões, o incentivo à agricultura de baixo carbono, a promoção de energia renovável e a conservação de dois milhões de hectares, além do compromisso de recuperar 1,5 milhão de hectares degradados”, explica.

O banco também conta com produtos financeiros verdes em seu portfólio, como fundos sustentáveis, LCA verde e linhas de crédito com condições especiais para projetos ambientais.

Dentro do projeto, explica Lassalvia, o BB também atuará como agente operador, gerindo os repasses dos recursos financeiros, mas também como agente financeiro, após ter sido habilitado em leilão que somou R$ 4,8 bilhões de investimento para projetos greenfield.

O montante eleva para cerca de US$ 900 milhões o total de recursos internacionais captados pelo Banco do Brasil especificamente para projetos sustentáveis. Ao todo, segundo o vice-presidente, o BB já soma R$ 400 bilhões em carteira de crédito sustentável, benefício para 3 milhões de clientes, de pequenos produtores a grandes empresas.

  • A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país

    1/8 A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país (A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país)

  • A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país

    2/8 A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país (A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país)

  • Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada.

    3/8 Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada. (A energia solar fotovoltaica representa cerca de 2,5% da energia gerada no país)

  • A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira

    4/8 A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira (A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira)

  • Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes

    5/8 Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes (Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes)

  • O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país

    6/8 O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país (O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país)

  • A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil

    7/8 A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil (A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil)

  • O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

    8/8 O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa. (O hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, é uma tecnologia em desenvolvimento que pode se tornar uma importante fonte de energia limpa no futuro)

Acompanhe tudo sobre:BB – Banco do BrasilTransição energéticaCréditoGestão ambientalEconomia verde

