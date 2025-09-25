Banco do Brasil capta US$ 100 milhões para financiar projetos sustentáveis

O Banco do Brasil concluiu uma captação internacional de US$ 100 milhões destinada ao financiamento de projetos sustentáveis no Brasil. O negócio foi anunciado nesta quarta-feira, 24, durante a Assembleia da ONU, em Nova York, evento que reúne líderes mundiais e que discutiu o financiamento climático.

A captação integra o Programa Eco Invest Brasil, do governo federal, criado para impulsionar projetos da transição energética e ecológica, acelerando a busca por investimentos verdes no país.

O valor será aplicado no refinanciamento de operações de crédito já vinculadas a iniciativas de baixo carbono, como projetos de energia renovável e agricultura sustentável.

A operação foi estruturada como "Green Repo" - modalidade de captação que tem ganhado espaço entre instituições financeiras comprometidas com metas ambientais. O Credit Agricole CIB, banco francês especializado em finanças corporativas, atua como parceiro na transação, que tem prazo de dois anos.

Investimento na transição verde

Francisco Lassalvia, vice-presidente de Negócios de Atacado do Banco do Brasil, afirma que o passo é uma parcela da atuação do BB na transição verde. “Entre os principais compromissos estão a ampliação da carteira de crédito sustentável para R$ 500 bilhões, o incentivo à agricultura de baixo carbono, a promoção de energia renovável e a conservação de dois milhões de hectares, além do compromisso de recuperar 1,5 milhão de hectares degradados”, explica.

O banco também conta com produtos financeiros verdes em seu portfólio, como fundos sustentáveis, LCA verde e linhas de crédito com condições especiais para projetos ambientais.

Dentro do projeto, explica Lassalvia, o BB também atuará como agente operador, gerindo os repasses dos recursos financeiros, mas também como agente financeiro, após ter sido habilitado em leilão que somou R$ 4,8 bilhões de investimento para projetos greenfield.

O montante eleva para cerca de US$ 900 milhões o total de recursos internacionais captados pelo Banco do Brasil especificamente para projetos sustentáveis. Ao todo, segundo o vice-presidente, o BB já soma R$ 400 bilhões em carteira de crédito sustentável, benefício para 3 milhões de clientes, de pequenos produtores a grandes empresas.