Ativista Marcelle Oliveira será representante oficial da juventude na COP30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou Marcele Oliveira, comunicadora e ativista climática de 26 anos, para a função de Campeã de Juventude da COP30 , que acontecerá em novembro em Belém, capital do Pará.

Nascida em Realengo, na periferia do Rio de Janeiro, Marcele Oliveira é produtora cultural e iniciou seu trabalho no ativismo climático nos movimentos que resultaram na fundação do Parque Realengo Susana Naspolini - construído em 2022, ele passou a ocupar uma ampla área que no passado abrigou uma fábrica de munição do Exército Brasileiro, desativada há mais de 40 anos.

"Vamos construir junto com a participação das juventudes, crianças e adolescentes a nossa contribuição para a COP30, para que não fique apenas dentro das paredes da conferência, mas que reverbere com a nossa forma de ver e pensar o mundo", afirmou Marcele durante o anúncio.

A ativista participa das Conferências do Clima desde a COP no Egito em 2022, através da Coalizão Clima É de Mudança - do qual é co-fundadora - e do Perifalab. Ela é também Jovem Negociadora pelo Clima da Secretaria do Meio Ambiente e Clima do Rio.

Sua pesquisa foca na interlocução entre práticas culturais e o combate às consequências das mudanças climáticas nas periferias, com ênfase em adaptação e educação climática.

Na COP28, em Dubai, quando foi criada a posição de Youth Climate Champion (YCC), a produtora participou ativamente de uma reunião do presidente Lula com a sociedade civil, conforme contou na época em entrevista para EXAME.

Edital inédito para definir o nome

Desde 2011, crianças e jovens têm status oficial como "Constituencies" nas COPs, organizados pela YUNGO (Official Children and Youth Constituency of the UNFCCC).

A função de Campeão da Juventude foi pensada com ampliar inclusão e representação jovem nas políticas climáticas; capacitar jovens para contribuir com decisões sobre o clima; amplificar suas vozes na UNFCCC e nas presidências da COP; e impulsionar ações lideradas por jovens, com recursos e monitoramento.

Ana Toni, diretora-executiva da COP30, destacou a importância da participação jovem no evento:

"Jovens e crianças são os protagonistas das próximas décadas. Eles e elas sentirão na pele os impactos da mudança do clima, não importa se serão cientistas, empresários, políticos, professores, artistas, mães ou pais. Nosso esforço em Belém é para deixarmos de herança um planeta habitável para as próximas gerações"

Marcele foi escolhida a partir de um Edital de Chamamento para o Jovem Campeão Climático, iniciativa inédita do governo federal, realizada pela Secretaria Nacional de Juventude.

Ao todo, 154 jovens se inscreveram para o edital, e a Comissão Organizadora selecionou 24 nomes, que foram encaminhados para a Presidência da COP30.