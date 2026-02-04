ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

ANP autoriza Petrobras a retomar perfuração de poço na Foz do Amazonas

Órgão impõe novas condicionantes após vazamento de fluido no poço Morpho, no Amapá

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20h27.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou nesta quarta-feira, 4, a Petrobras a retomar a perfuração de seu primeiro poço exploratório na Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial. O aval, no entanto, foi condicionado ao cumprimento de novas exigências técnicas e operacionais.

A atividade estava suspensa desde 4 de janeiro, quando a estatal identificou a perda de fluido de perfuração em duas linhas auxiliares que conectam a sonda ao poço Morpho, localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá.

Na ocasião do vazamento, a Petrobras informou que o fluido de perfuração utilizado atende aos limites de toxicidade permitidos, é biodegradável e não ofereceu riscos ao meio ambiente ou às pessoas. O Ibama também destacou, à época, que o episódio não foi considerado grave nem representou risco ambiental.

Novas exigências da ANP

Em carta enviada à Petrobras, a ANP afirmou que a decisão levou em conta análises técnicas e a adoção de medidas mitigadoras propostas pela companhia, como a substituição de parte dos equipamentos. Segundo o órgão, a retomada das atividades só poderá ocorrer após o cumprimento integral das condicionantes estabelecidas.

Entre as exigências, a ANP determinou a substituição de todos os selos das juntas do riser (tubo), a apresentação de evidências de treinamento de todos os colaboradores envolvidos, a revisão do plano de manutenção preventiva e o uso das juntas de riser reserva apenas após o envio dos respectivos certificados de conformidade.

A agência informou ainda que iniciou, na última segunda-feira, uma auditoria do sistema de gestão de segurança operacional da sonda.

Licenciamento e críticas ambientais

O Ibama concedeu à Petrobras a licença para perfurar o primeiro poço na Bacia da Foz do Amazonas em 20 de outubro, após um processo iniciado em 2020. A estatal deu início à perfuração no mesmo dia.

O poço, com profundidade total de 7.081 metros, está localizado no bloco FZA-M-059, em águas profundas do Amapá, a cerca de 500 quilômetros da foz do rio Amazonas e a 175 quilômetros da costa.

A perfuração na região é alvo de críticas de ambientalistas, que apontam a elevada diversidade de fauna e flora marinha, a presença de extensas áreas de manguezais e comunidades indígenas ao longo da costa como fatores de sensibilidade ambiental.

*Com informações do Globo

Acompanhe tudo sobre:AmazonasPetrobrasANP

Mais de ESG

Presidente da COP31, Austrália avança em casa e supera 50% de energias renováveis

Parceria da Zurich e rede Origens Brasil movimenta R$ 35 milhões com bioeconomia amazônica

Cientistas criam 'gêmeo digital' da Terra para análises climáticas

Onda de calor pode atingir 42°C no Sul e coloca 511 municípios em alerta

Mais na Exame

Pop

Rowling nega convite a Epstein para peça de 'Harry Potter' na Broadway

Brasil

Lupi diz que PT apoiará candidaturas do PDT em Minas, Paraná e RS

Mercados

Azzas junta unidades de negócio e coloca Arezzo e Hering sob mesmo guarda-chuva

Ciência

Por que a Nasa não escolhe mais 'machos alfa' para ir à Lua?