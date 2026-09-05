Ciência

Eclipse solar raro vai escurecer 8 países por mais de 6 minutos; veja quando

Evento de agosto de 2027 terá totalidade máxima no Egito e faixa de sombra de 258 quilômetros

Lua estará próxima do perigeu, o que ajuda a explicar a duração incomum do fenômeno. (Getty Images/Getty Images)

Lua estará próxima do perigeu, o que ajuda a explicar a duração incomum do fenômeno. (Getty Images/Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 15h47.

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Um eclipse solar total em 2 de agosto de 2027 terá até 6 minutos e 23 segundos de totalidade em seu ponto máximo, no Egito. A faixa de sombra terá cerca de 258 quilômetros de largura e atravessará oito países.

O evento estará entre os eclipses mais longos já registrados neste século. De acordo com os dados apresentados, um fenômeno com duração máxima superior à de 2027 só ocorrerá novamente em 3 de junho de 2114.

Onde o eclipse solar de 2027 será visível?

Será possível ver o fenômeno raro em:

  • Espanha;
  • Marrocos;
  • Argélia;
  • Líbia;
  • Egito;
  • Arábia Saudita;
  • Iêmen;
  • Somália.

O ponto de maior duração ocorrerá no Egito. No sul da Espanha, a escuridão total poderá ser observada na região do Estreito de Gibraltar.

No Brasil, o próximo eclipse solar total visível acontecerá em 12 de agosto de 2045.

Por que o eclipse de 2027 será tão longo?

A duração do eclipse solar está ligada à posição da Lua durante o alinhamento com a Terra e o Sol.

A Lua estará próxima do perigeu, ponto de sua órbita em que fica mais próxima da Terra. Isso aumenta seu tamanho aparente no céu e prolonga a passagem da sombra sobre a superfície.

Eclipse solar de 2027 será o mais longo do século?

Não. O eclipse total de 22 de julho de 2009 teve duração máxima de 6 minutos e 39 segundos, acima dos 6 minutos e 23 segundos previstos para 2027.

A comparação é:

  • 2009: 6 minutos e 39 segundos;
  • 2027: 6 minutos e 23 segundos;
  • 2114: 6 minutos e 32 segundos.

O que poderá ser observado durante o eclipse?

Durante a totalidade do eclipse, haverá redução repentina de luminosidade e temperatura. O fenômeno permitirá observar:

  • A coroa solar;
  • Estrelas no céu durante o dia;
  • Mudanças na atmosfera;
  • Variações relacionadas aos ventos solares.

A passagem também deve mobilizar expedições científicas para regiões do norte da África e do Oriente Médio.

Como observar o eclipse com segurança

A observação direta do Sol exige proteção adequada para não causar danos graves à visão. As orientações são:

  • Usar óculos certificados pela norma ISO 12312-2;
  • Instalar filtros solares em câmeras e telescópios;
  • Retirar a proteção apenas durante a totalidade completa;
  • Recolocar os filtros assim que a luz solar reaparecer.
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