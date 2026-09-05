Eclipse solar raro vai escurecer 8 países por mais de 6 minutos; veja quando

Um eclipse solar total em 2 de agosto de 2027 terá até 6 minutos e 23 segundos de totalidade em seu ponto máximo, no Egito. A faixa de sombra terá cerca de 258 quilômetros de largura e atravessará oito países.

O evento estará entre os eclipses mais longos já registrados neste século. De acordo com os dados apresentados, um fenômeno com duração máxima superior à de 2027 só ocorrerá novamente em 3 de junho de 2114.

Onde o eclipse solar de 2027 será visível?

Será possível ver o fenômeno raro em:

Espanha;

Marrocos;

Argélia;

Líbia;

Egito;

Arábia Saudita;

Iêmen;

Somália.

O ponto de maior duração ocorrerá no Egito. No sul da Espanha, a escuridão total poderá ser observada na região do Estreito de Gibraltar.

No Brasil, o próximo eclipse solar total visível acontecerá em 12 de agosto de 2045.

Por que o eclipse de 2027 será tão longo?

A duração do eclipse solar está ligada à posição da Lua durante o alinhamento com a Terra e o Sol.

A Lua estará próxima do perigeu, ponto de sua órbita em que fica mais próxima da Terra. Isso aumenta seu tamanho aparente no céu e prolonga a passagem da sombra sobre a superfície.

Eclipse solar de 2027 será o mais longo do século?

Não. O eclipse total de 22 de julho de 2009 teve duração máxima de 6 minutos e 39 segundos, acima dos 6 minutos e 23 segundos previstos para 2027.

A comparação é:

2009: 6 minutos e 39 segundos;

2027: 6 minutos e 23 segundos;

2114: 6 minutos e 32 segundos.

O que poderá ser observado durante o eclipse?

Durante a totalidade do eclipse, haverá redução repentina de luminosidade e temperatura. O fenômeno permitirá observar:

A coroa solar ;

Estrelas no céu durante o dia;

Mudanças na atmosfera;

Variações relacionadas aos ventos solares.

A passagem também deve mobilizar expedições científicas para regiões do norte da África e do Oriente Médio.

Como observar o eclipse com segurança

A observação direta do Sol exige proteção adequada para não causar danos graves à visão. As orientações são: