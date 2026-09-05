Eclipse solar raro vai escurecer 8 países por mais de 6 minutos; veja quando

Lua estará próxima do perigeu, o que ajuda a explicar a duração incomum do fenômeno. (Getty Images/Getty Images)
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Publicado em 5 de setembro de 2026 às 15h47.
Um eclipse solar total em 2 de agosto de 2027 terá até 6 minutos e 23 segundos de totalidade em seu ponto máximo, no Egito. A faixa de sombra terá cerca de 258 quilômetros de largura e atravessará oito países.
O evento estará entre os eclipses mais longos já registrados neste século. De acordo com os dados apresentados, um fenômeno com duração máxima superior à de 2027 só ocorrerá novamente em 3 de junho de 2114.
Será possível ver o fenômeno raro em:
O ponto de maior duração ocorrerá no Egito. No sul da Espanha, a escuridão total poderá ser observada na região do Estreito de Gibraltar.
No Brasil, o próximo eclipse solar total visível acontecerá em 12 de agosto de 2045.
A duração do eclipse solar está ligada à posição da Lua durante o alinhamento com a Terra e o Sol.
A Lua estará próxima do perigeu, ponto de sua órbita em que fica mais próxima da Terra. Isso aumenta seu tamanho aparente no céu e prolonga a passagem da sombra sobre a superfície.
Não. O eclipse total de 22 de julho de 2009 teve duração máxima de 6 minutos e 39 segundos, acima dos 6 minutos e 23 segundos previstos para 2027.
A comparação é:
Durante a totalidade do eclipse, haverá redução repentina de luminosidade e temperatura. O fenômeno permitirá observar:
A passagem também deve mobilizar expedições científicas para regiões do norte da África e do Oriente Médio.
A observação direta do Sol exige proteção adequada para não causar danos graves à visão. As orientações são: