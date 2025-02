Afreektech lança trilha em ciência de dados e inteligência artificial gratuita

O Afreektech, plataforma educacional voltada para a formação em tecnologia, lançou uma nova trilha de aprendizado focada em ciência de dados, inteligência artificial e análise de dados gratuita. O curso busca preparar profissionais para a nova economia, combinando teoria e prática em um ambiente interativo.

“Em um mundo cada vez mais dependente de dados, a demanda por profissionais qualificados é exponencial”, afirma Nina Silva, CEO do Movimento Black Money. Segundo ela, a nova trilha foi desenvolvida para atender a essa necessidade, capacitando alunos com habilidades técnicas e estratégicas para carreiras promissoras.

A formação inclui experiência prática com ferramentas de análise de dados, acesso a uma comunidade exclusiva de alunos e especialistas, além de mentoria com Ana Cabral, profissional reconhecida no setor. Os participantes também poderão utilizar a NinaVerso, assistente de inteligência artificial da plataforma, disponível 24 horas por dia para tirar dúvidas e oferecer feedback em tempo real.

Desenvolvimento de profissionais

O Afreektech foi criado pelo Movimento Black Money, com apoio da Ambev, Brazil Foundation e MOVER. A plataforma também oferece cursos em áreas como marketing digital, vendas B2B, programação e inteligência artificial, sempre com foco nas demandas da nova economia digital.

“Apoiar iniciativas como a Afreektech é investir em um futuro mais diverso e inclusivo”, afirma Natália Paiva, diretora-executiva do MOVER. Para ela, ampliar o acesso à educação tecnológica é essencial para preparar profissionais para os desafios do mercado.

A trilha de dados já está disponível na plataforma. Interessados podem acessar o curso neste link.