34% dos brasileiros desconhecem as mudanças climáticas e seus efeitos, diz Datafolha

Apesar da maior recorrência das chuvas extremas, incêndios florestais e temperaturas recorde, o Brasil ainda sabe pouco sobre as mudanças climáticas.

Uma nova pesquisa do Instituto Datafolha e da açucareira Tereos, revelada em primeira mão para a EXAME, aponta que 34% dos brasileiros desconhecem o que são as mudanças do clima, enquanto 7% afirmam estar mal-informados sobre o tema.

A desinformação se mostrou maior entre as classes D e E, formada por pessoas com menor renda. Esse público atingiu 54% de desconhecimento sobre o tema.

Segundo a pesquisa, essa falta de identificação com o tema se torna um grande obstáculo para evolução da economia de baixo carbono. Mais da metade (51%) dos respondentes afirma que não sabem como contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Para 38% dos brasileiros, o esforço para reduzir as emissões é tarefa do governo, como órgãos federais, regionais e o Congresso. Outros 32% afirmam que a sociedade como um todo precisa se responsabilizar pelo tema, enquanto 22% veem as indústrias como responsáveis.

Para Felipe Mendes, diretor de Sustentabilidade, Novos Negócios e Relações Institucionais da Tereos, a pesquisa revela uma diferença entre o discurso e a prática quando tratamos das mudanças climáticas. “Esse é um momento para unir esforços entre governo, sociedade e setor privado, transformando a preocupação em ações concretas”, disse.

Segundo Mendes, o conhecimento é essencial para mudar o cenário, possibilitando a aceleração para transição justa e sustentável.

Proteção do meio ambiente

A preservação dos biomas foi apontada como a principal ação para cuidar do futuro do planeta, resposta de 55% dos entrevistados. Outros temas foram o descarte correto de resíduos (29%) e o uso consciente da água (15%).

Entre as opções de combustíveis limpos alternativos aos fósseis, o mais conhecido pelos brasileiros é o etanol, mencionado por 51% dos entrevistados.

O estudo também avaliou a percepção do Brasil sobre o papel e o impacto do agronegócio nas mudanças climáticas. 9 em cada 10 entrevistados afirmam que o país deve se tornar exemplo de agronegócio sustentável, equilibrando a produção e a preservação ambiental. Ao todo, 38% afirmam que a agricultura nacional emite grande quantidades de gases causadores do efeito estufa, enquanto apenas 4% entendem a responsabilidade do setor na redução de emissões.

A pesquisa entrevistou 2.009 pessoas de todo o Brasil.