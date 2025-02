Sul deve ter onda de calor, e 21 estados seguem sob alerta de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu sete alertas para este final de semana. Dentre eles, cinco indicam probabilidade de chuvas intensas em ao menos 21 estados, além do Distrito Federal. Outros dois, apontam que sábado (1) e domingo (2) serão altas temperaturas no Sul do país, onde há alertas de onda de calor.

Segundo o Inmet, o Sul está sob alerta de onda de calor para os próximos dias. A região mais atingida é o Rio Grande do Sul, que tem um aviso laranja que engloba quase todo o estado, que representa risco à saúde e "Perigo" para temperaturas 5°C acima da média, por um período entre 3 e 5 dias. Para o restante do estado e uma parte de Santa Catarina, o alerta é de "Perigo Potencial", em amarelo, e representa também temperaturas 5°C acima da média, mas por um período menor de 2 a 3 dias.

Ainda de acordo com o Inmet, um grande alerta laranjas indicando "Perigo" para chuvas fortes deve atingir especialmente estados do Sudeste, Centro-Oeste, e Norte. São eles, Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Pará, Amapá, Rondônia, Amazonas, Tocantins, e pequenas regiões do Rio de Janeiro e Paraná. As áreas afetadas devem registrar chuvas de até 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há também risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.