3 tendências em ESG para você seguir e ficar atento em 2022

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Future Dojo.

Seja pelo impacto de uma empresa na natureza, como trata seus funcionários e até a diversidade de liderança, o ESG se tornou um dos temas mais importantes com os quais as organizações estão lidando. E cada vez mais, o desempenho ESG de uma empresa atrai novos investidores e clientes.

Mas enquanto os investidores são um grande impulsionador do ESG de uma empresa, seus funcionários também desempenham um papel importante. E com esses funcionários mais jovens começando a assumir mais responsabilidades e voz em suas empresas, é apenas uma questão de tempo até que você veja mais políticas ESG tomando forma - e mais empresas investindo em profissionais do ramo a cada mês que passa.

Você quer aprender a tocar seus próprios projetos ESG e aproveitar do melhor momento do Brasil para isso? Confira a Imersão ​​da Future Dojo em Parceria com a Exame: ESG Builders

Então quais são as maiores tendências ESG que as empresas devem procurar em 2022? Leia as três mais importantes às quais você deve prestar atenção:

1) Segurança do trabalhador:

Há uma imensa pressão dos investidores em monitorar a vida dos trabalhadores como uma estratégia ESG. As condições em que os funcionários trabalham agora estão sendo vistas como equivalentes à sua longevidade na organização e se há crescimento desde sua entrada na empresa até sua posição atual. As empresas vão começar a acompanhar a rotatividade de funcionários, custos de recrutamento, respostas a pesquisas de engajamento de funcionários e treinamento e desenvolvimento cada vez mais nos próximos anos.

2) Descarbonização:

As organizações estão olhando diretamente em como elas se relacionam com as mudanças climáticas em todo o mundo. O foco nas mudanças climáticas tornou ainda mais evidente e ​​as empresas começarão a se concentrar em fazer melhorias, como mudar para energia renovável ou procurar uma melhor refrigeração para edifícios. Sejam fornecedores ou compradores de crédito, todos os setores sentirão a pressão para aderir à economia de baixo carbono. Além disso, a transparência se tornará essencial.

3) Protestos e Movimentos Sociais:

Apesar do momento que passamos globalmente, em muitos aspectos, 2020 foi definido pelos movimentos sociais que ganharam nova força. Políticas antirracismo e antidiscriminação estão sendo priorizadas e posicionadas de novas maneiras em organizações que antes deixavam para um departamento de RH ou consultoria externa. E aqui também a transparência começa a ser essencial, as organizações estão enfrentando uma pressão crescente do público para abordar o que está acontecendo nas notícias e trazer mudanças internamente como resultado.

Você entende de ESG mas não tem confiança para colocar em prática? Ou se frustra por não conseguir argumentar sobre a pauta na sua empresa? A Future Dojo vai te colocar frente a frente com 10 professores de empresas como Exame, BTG e ACE por exemplo, em 9 sessões ao vivo de mentoria. E no final você vai sair com um Roadmap de implementação, vai saber como aliar ESG com inovação e fazer networking com as melhores pessoas do mercado e startups do ramo. Se pareceu interessante pra você, clique no link a seguir e confira a Imersão: ESG Builders.

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Future Dojo.